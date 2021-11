J.K. Rowling santa subito, Babele green pass e Doris: quindi, oggi...

- J.K. Rowling messa alla berlina da due “giornalisti-attivisti” (il peggio che ci sia) per i diritti dei trans. L’autrice più letta e amata al mondo s’è ritrovata la foto della sua villa pubblicata sui social con tanto di variopinti insulti, colpevole com’è di aver detto qualcosa di banale sul “genere” che non può sostituire il concetto di “sesso biologico”. Avere idee normali, ormai, è diventato un atto rivoluzionario

- è morto Ennio Doris, patron di Mediolanum. Non l’ho conosciuto, dunque lascio ad altri il racconto di chi era questo grande uomo dell’economia italiana

- ruba in un ristorante, si ubriaca e si addormenta dentro il locale. Premio scemarello d’oro per questo ladro di Ostia

- Sulle nomine Rai Carlo Fuortes "ha avuto anche interlocuzioni con rappresentanti dei partiti politici e credo che sia doveroso considerando il tipo di statuto al quale dovevo attenermi". Finalmente, almeno, parlano chiaro

- La Guida Michelin dà le stelle a 33 chef, di cui uno solo donna. E subito, puntuale, scoppia la polemica sessista. Ma non è che, semplicemente, per gli esperti della Guida quest’anno hanno cucinato meglio i maschietti delle femminucce?

- Pensare Fabrizio Miccoli dietro le sbarre fa davvero senso. Grande calciatore, anima turbolenta. Ma che goduria vederlo giocare a Perugia

- Arriva il super Green pass, che è diverso dal Green pass base: primo caso di burocrazia borbonica all’italiana utilizzata per smuovere gli italiani alla vaccinazione. Stremato da tutte queste differenze tra cosa fare con l’uno o con l’altro, alla fine anche il peggiore dei no vax va a farsi inoculare il siero

- domanda, domandina sul Green pass: come faremo a fare i controlli su tutti i mezzi pubblici, gli autobus, le metro e via dicendo? Va bene la stretta, ma qui facciamo fatica a evitare che i ladri rubino nelle case o occupino gli appartamenti, figurarsi a controllare i no vax