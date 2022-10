"Colpa delle lasagne avariate". Quasi 60 turisti spagnoli intossicati

Le lasagne, mangiate in un locale di Malpensa (Varese) all’arrivo in Italia, sono rimaste indigeste. Così una comitiva di 57 turisti spagnoli, provenienti da Alicante, è stata soccorsa dai proprietari dell’hotel Sorriso di Darfo Boario Terme (Brescia). I turisti arrivati in Vallecamonica per un breve soggiorno sono stati soccorsi dai proprietari della struttura alberghiera dopo aver cominciato ad accusare malori di varia natura a partire da vomito e disturbi intestinali.

I malori e i ricoveri

Secondo le prime informazioni la causa sarebbe da ricondurre proprio a un'intossicazione alimentare provocata da un pranzo a base di lasagne poco dopo il loro arrivo in Italia in un ristorante vicino all'aeroporto di Malpensa (Varese). A confermare l’ipotesi della lasagna avariata è che anche l'autista del bus che li trasportava si sarebbe sentito poco bene e pure lui avrebbe mangiato solo lasagne nel Varesotto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, i tecnici di Ats e i carabinieri di Breno. Due persone sono state condotte in ospedale e altri due turisti invece avrebbero accusato sintomi più forti chiedendo il ricovero in ospedale. Fortunatamente per i restanti turisti sembrerebbe che l'intossicazione non sia di grave identità.

Le indagini dei Nas sulle lasagne

Per adesso le indagini dei Carabinieri poterebbero sempre al ristorante di Malpensa dove i Nas avrebbero sequestrato parte dei prodotti messi in vetrina nelle scorse ore che potrebbero aver causato l’intossicazione. I 57 turisti spagnoli per adesso rimarranno convalescenti in Vallecaminica aspettando che la loro situazione sanitaria migliori consentendo il ritorno ad Alicante. Fortunatamente per i 4 che hanno dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale la prognosi non è grave e già nelle prossime ore saranno in grado di tornare in camera e proseguire la loro vacanza.