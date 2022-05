"Sei mia proprietà". Lo sfregio sul volto dell'ex fidanzata

Il Brasile è sotto choc per la disavventura capitata alla 18enne Tayane Caldas, rapita e torturata dal suo ex fidanzato, il ventenne Gabriel Coelho. L'uomo è arrivato addirittura a tatuare il proprio nome sul viso della ragazza, a simboleggiare che la malcapitata sarebbe stata per sempre " proprietà di lui ". La vicenda si è consumata venerdì scorso nella località di Taubaté, nello Stato di San Paolo, nel sud del Paese. Caldas e Coelho si erano conosciuti sei anni fa e il loro fidanzamento era durato due anni, per poi lasciarsi di recente. Tuttavia, il ragazzo non ha mai accettato la fine della relazione con la 18enne, importunandola ripetutamente e arrivando addirittura, pur di costringere Tayane a tornare con lui, a minacciare lei e la famiglia di quest'ultima.

In base alle ricostruzioni della vicenda messe a punto dagli investigatori, la 18enne sarebbe stata rapita da Gabriel venerdì scorso, mentre lei si stava recando presso un istituto scolastico per seguire un corso a cui era iscritta. L'ex fidanzato avrebbe quindi assalito la malcapitata e l'avrebbe costretta a salire in auto. Questo rapimento sarebbe stato messo in atto da Gabriel con la complicità del padre José Coelho, che avrebbe infatti aiutato il figlio a caricare in macchina la ragazza.

I due Coelho avrebbero quindi condotto Tayane fino a casa loro, dove il 20enne avrebbe iniziato a insultarla e seviziarla. A coronamento di questa follia, ha tatuato il suo nome e il suo cognome sulla faccia di lei, nell'area del viso che parte dall'orecchio destro fino alla guancia destra. La malcapitata è stata tenuta prigioniera nella casa dei Coelho per oltre 24 ore. Sabato scorso, la polizia ha infatti liberato Tayane dai suoi aguzzini e ha arrestato il 20enne. L'irruzione delle forze dell'ordine è stata possibile grazie alla denuncia presentata da Deborah Velloso, che, sconvolta dall'improvvisa scomparsa della figlia, aveva immediatamente allertato gli agenti.