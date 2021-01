Lite furiosa Arcuri-De Luca sulla distribuzione del vaccino

La distribuzione dei vaccini in Italia sta causando non pochi problemi. Alla base c'è il ritardo, e la riduzione, delle consegne da parte di Pfizer e, quando saranno disponibili, anche da parte di AstraZeneca, che ha già dichiarato una riduzione rispetto alle dosi inizialmente dichiarate. In queste ore lo scontro è acceso tra il commissario Domenico Arcuri e Vincenzo De Luca, che durante il vertice di queste ore organizzato da Francesco Boccia in videoconferenza. Vincenzo De Luca non ha detto nulla di diverso rispetto a quanto già detto qualche giorno fa in una delle sue consuete dirette di Facebook, quando ha accusato una " sperequazione " rispetto alla distribuzione dei vaccini previsti dal piano nazionale in Campania.

Il punto sul quale ha insistito a lungo Vincenzo De Luca è il criterio di assegnazione delle dosi. Per il governatore della Campania, infatti, i vaccini andrebbero assegnati alle regioni in base alla popolazione, un criterio sul quale ancora non si è lavorato per determinare la quantità di dosi da distribuire. L'appunto di Vincenzo De Luca non è stato gradito da Mimmo Arcuri, che da quanto apprende LaPresse si sarebbe molto adirato con il governatore della Campania. La sua replica è stata stizzita e il commissario straordinario per le emergenze avrebbe rimandato al mittente le accuse di Vincenzo De Luca. Tuttavia si riferisce che i toni si sono mantenuti comunque civili.