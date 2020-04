Coronavirus, il presidente Locatelli: "Via ai test sierologici. L'immunità dura mesi"

“ Il ministero della Salute e il Comitato sono al lavoro per validare nel più breve tempo possibile i test sierologici e consentirne poi una solida applicazione sul territorio nazionale ”. Parola di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità. Il professore spiega che l’obiettivo è iniziare gli studi prima possibile per definire la circolazione del coronavirus. Poi parla anche dell’immunità. “ Possiamo ipotizzare - prosegue l’esperto - che la risposta immune al virus duri almeno per alcuni mesi e sia protettiva rispetto al rischio di ulteriori infezioni ”. A tal proposito, Locatelli ribadisce che i dati sono pochi e non consentono di rispondere in modo certo.

I test

I test potranno quindi scoprire quanti italiani siano stati contagiati inavvertitamente dal Covid-19. “ È importante - precisa membro del Comitato tecnico scientifico della Protezione civile - definire accuratamente la validità dei test, cioè la loro sensibilità e la loro specificità, per non incorrere in risultati inaffidabili, cioè evitare i cosiddetti falsi positivi e negativi ”. Locatelli spiega che uno studio di questo tipo esteso a tutti i cittadini italiani potrebbe fornire le differenze di sieroprevalenza in base a determinati criteri come territorio, fasce di età, genere e professione. Si avrà dunque la possibilità di capire in modo più preciso le caratteristiche epidemiologiche e si avranno informazioni importanti per comprendere la diffusione dell’epidemia. Nei test verranno compresi anche i soggetti asintomatici, “ che siano comunque venuti in contatto con il virus sviluppando una risposta di anticorpi ”, specifica il professore. In un'intervista a Repubblica, Locatelli afferma che il tasso di sieroprevalenza potrebbe essere molto differente tra le regioni in quanto quelle maggiormente colpite dal Covid-19 potrebbero avere percentuali più alte.

Come detto, il presidente del Consiglio superiore di sanità si augura che i test inizino quanto prima. “ Confidiamo che questo obiettivo possa essere raggiunto a breve - prosegue - una volta validati i test diagnostici e definito il programma di attuazione operativa della conduzione di queste indagini ”.