Lotteria Italia, ecco i biglietti vincenti

Sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022 nel corso della trasmissione "I soliti ignoti" su Rai Uno condotta da Amadeus. Il premio più importante, da 5 milioni di euro, è andato al biglietto Serie T 018060 venduto da un distributore locale di Roma.

Ecco gli altri premi milionari

- Il secondo premio, da 2 milioni e 500mila euro, va al possessore del biglietto Serie P 297147 venduto a Formigine (MO)

- Il terzo premio, da 2 milioni di euro, va al possessore del biglietto Serie E 263508 venduto a Magliano Sabina (Rieti)

- Il quarto premio, che vale 1 milione e 500mila di euro, lo vince il possessore del biglietto Serie N 330633 venduto a Roma

- Il quinto premio, da 1 milione di euro, è vinto dal possessore del biglietto Serie D 137599 venduto a Trapani

I biglietti vincenti di seconda categoria

Sono dieci i biglietti vincenti da 100mila euro ciascuno: ecco la Serie e la località dove sono stati venduti.

- Serie P 038135 Roma

- Serie B 000019 Roma

- Serie F 314613 Roma

- Serie F 211673 Velletri (Roma)

- Serie N 234317 Taranto

- Serie Q 323494 Faicchio (Benevento)

- Serie D 469659 Commessaggio (Mantova)

- Serie S 267678 Pomezia (Roma)

- Serie C 144953 L'Aquila

- Serie A 300460 Formicola (Caserta)

Il totale dei premi

Sono quasi 6,4 milioni i biglietti venduti nell'edizione 2021 della Lotteria Italia, con una raccolta che sfiora i 32 milioni di euro. Il dato di vendita reso noto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è in aumento del 38,2% rispetto all'edizione precedente, quando erano stati venduti 4,6 milioni di tagliandi. Il Lazio si conferma la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: oltre 1,1 milioni (circa il 19% del dato nazionale), il 40,8% in più rispetto allo scorso anno.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito di attribuire un totale di 165 premi per un importo complessivo di oltre 16 milioni e 806 mila euro. In questa edizione sono stati venduti circa 6,3 milioni di biglietti. I premi dei 165 biglietti vincenti saranno così distribuiti: al primo premio premio 5 milioni euro; secondo premio 2.500.000 euro; terzo premio 2.000.000 euro; quarto premio 1.500.00 euro; quinto premio 1.000.000 euro. Per quanto riguarda i premi di seconda categoria, dieci prima da centomila euro mentre, per la terza categoria, 150 premi da 20mila euro. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 96.000 euro. L'elenco dei biglietti vincenti sarà disponibile sul sito adm.gov.it.

Chi si dimentica di riscuotere

Sembra incredibile, ma nella storia della Lotteria Italia non mancano casi di dimenticanze clamorose. Negli ultimi 20 anni, come ricorda l'agenzia Agimeg, non sono stati riscossi premi per quasi 30 milioni di euro. Il primato (in negativo) riguarda l'edizione 2008-2009 quando un vincitore di Roma non ritirò mai il primo premio da 5 milioni di euro, rimesso nuovamente in palio l'anno successivo. Quell'edizione va ricordata anche per il record di premi non incassati, il cui totale toccò addirittura i 7 milioni di euro. Nell'edizione 2015-2016, invece, furono "dimenticati" oltre 2,9 milioni di euro, tra cui il secondo premio da 2 milioni di euro vinto a San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. Nel 2012, poi, ci fu un'altra clamorosa dimenticanza: mai riscosso il secondo premio da 2 milioni di euro e, in totale, furono quasi 3 i milioni lasciati nelle casse dello Stato, mentre nel 2014 furono scordati 1,7 milioni, tra cui il quarto premio destinato a un biglietto acquistato a L'Aquila.