Un weekend "rovinato". Dove colpirà il ciclone

Il meteo sta per cambiare, e lo farà in modo severo: un minimo di bassa pressione attualmente posizionato sulle isole Baleari si muoverà verso est interessando la Sardegna con maltempo e temporali anche di forte intensità. I modelli matematici ipotizzano la formazione di un ciclone mediterraneo, in inglese "Medicane".

Allerta rossa

La Protezione Civile ha diramato un'allerta rossa per la giornata di domani, giovedì 10, con acquazzoni abbondanti accompagnati da frequenti fulminazioni e locali grandinate sulla Sardegna, in modo particolare sui Bacini Montevecchio, Pischilappiu ed il Bacino del Tirso della Sardegna per "elevata criticità per rischio idrogeologico". Vigerà un'allerta arancione sulle restanti zone dell'Isola dove avremo fenomeni di forte intensità e localmente persistenti. Prestare, quindi, la massima attenzione agli spostamenti. I mari saranno mossi o molto mossi quelli intorno l'isola, poco mossi i restanti bacini.

Venerdì temporalesco

Il maltempo di domani sarà soltanto un assaggio di quello che accadrà anche nella giornata di venerdì: gli esperti dicono che acquzzoni e temporali si estenderanno anche alla Sicilia, gran parte del Nordovest, (specialmente il Piemonte) e tutto l'arco alpino ad eccezione dei rilievi del Friuli Venezia Giulia. Condizioni di maltempo con temporali sparsi anche al Centro mentre al Sud meteo migliore a parte nubi sparse ma con tempo più asciutto e clima sempre abbastanza caldo. Le temperature subiranno, invece, un lieve calo al Centro-Nord soprattutto nelle aree più colpite dalle precipitazioni.

Week-end con estate settembrina

Notizie migliori per quanto riguarda il fine settimana: le condizioni meteo saranno in gran parte stabili e soleggiate al Centro-Nord e su quasi tutte le regioni meridionali. Quasi, perché la Sicilia continuerà ad essere interessata da residue condizioni instabili e temporalesche legate al vecchio ciclone mediterraneo. Sull'isola, quindi, si rinnoveranno condizioni di locale maltempo con temporali sparsi, più probabili sulle zone interne ed orientali.

Caldo quasi estivo

Sicilia a parte, la notizia è che torneranno condizioni simil estive nella giornata di domenica quando le temperature massime saliranno ben oltre le medie del periodo della seconda decade di settembre con punte massime diffusamente fino a 33/35°C nelle principali città, specialmente durante le ore pomeridiane.

Anche se ancora è molto prematuro per stilare una previsione affidabile, questa parentesi quasi estiva potrebbe finire intorno alla metà del mese con il ritorno in grande stile delle piogge autunnali atlantiche. Alcune perturbazioni, infatti, potrebbero colpire l'Italia a partire da ovest con piogge ed acquazzoni diffusi ed un clima più consono al mese in corso.