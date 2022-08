"Censurata". "Foto usate senza permesso". È bufera sul manifesto anti body shaming

Nuove polemiche contro il governo in Spagna, ma questa volta la vicenda è veramente singolare. L’esecutivo guidato da Pedro Sanchez è finito al centro delle polemiche per un manifesto anti body shaming. L’immagine targata ministero per le Pari opportunità mostra cinque donne in spiaggia a prendere il sole: una in sovrappeso, una più anziana, una in topless dopo aver affrontato una mastectomia e così via. “L’estate è anche nostra” , il messaggio in sovrimpressione. Un’iniziativa per ribadire inclusività e tolleranza, che però non sta procedendo nel migliore dei modi. Sul piede di guerra… le testimonial!

Pochi giorni fa una modella britannica, Nyome Nicholas-Williams, ha affermato che la sua immagine è stata utilizzata a sua insaputa. Ma ora c’è di più: un’altra donna, infatti, ha denunciato la censura della sua gamba artificiale. “Non so nemmeno come spiegare la quantità di rabbia che provo in questo momento” , ha esordito Sian Green-Lord ai microfoni della Bbc: “C’è qualcuno che usa la mia immagine senza il mio permesso. Ma c’è un’altra cosa che modifica il mio corpo” , ovvero la censura della protesi.

La 32enne ha rivelato di aver scoperto la campagna pubblicitaria della Spagna grazie ai messaggi di alcuni amici. I creatori dell’immagine anti body shaming hanno modificato la sua gamba e anche il suo costume, senza avvisare nessuno. “Sono senza parole, è qualcosa di inaccettabile” , la sua rabbia. La modella ha spiegato di aver perso la gamba destra in un incidente nove anni fa, nel corso di una vacanza a New York, dopo essere stata travolta da un taxi.

Una figuraccia clamorosa da parte del governo spagnolo, tanto da costringere il creatore della campagna – Arte Mapache – a scusarsi per aver utilizzato le immagini senza autorizzazione. L’artista, inoltre, ha annunciato di voler dividere i proventi del suo lavoro con tutte le persone coinvolte nella tanta discussa immagine. Nessun commento, invece, da parte dell’esecutivo Sanchez.