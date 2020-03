Marco Vannini, la Cassazione: "La morte poteva essere evitata"

Anche la cassazione lo conferma: Marco Vannini avrebbe potuto salvarsi se fosse stato soccorso tempestivamente. Il giovane bagnino di 20 anni morto a Ladispoli nel 2015 perse la vita per diversi fattori. In primis, per le "lesioni causate dal colpo di pistola" e poi, appunto, per la "mancanza di soccorsi che, certamente, se tempestivamente attivati, avrebbero scongiurato l’effetto infausto". Chiare e lapidarie le parole della prima sezione penale della Cassazione. La sentenza è stata depositata in data 6 marzo 2020. In essa è spiegata la decisione, presa lo scorso febbraio, nel disporre un processo bis per Antonio Ciontoli e la sua famiglia.

I giudici hanno annullato la sentenza di secondo grado, che, tramite la riqualificazione del reato da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo, aveva ridotto la condanna nei confronti dell'ex militare da 14 a soli 5 anni di reclusione. La corte, le cui parole sono state riportate dall'agenzia AGI, ha precisato: "Una condotta omissiva fu tenuta da tutti gli imputati nel segmento successivo all’esplosione di un colpo di pistola, ascrivibile soltanto ad Antonio Ciontoli, che, dopo il ferimento colposo, rimase inerte, quindi disse il falso ostacolando i soccorsi".

Marco Vannini, in quel momento era affidato alle cure dei Ciontoli