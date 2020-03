Medici della Lombardia: "Tamponi a tappeto per politici, ma non a noi"

Il loro è un grido di aiuto. Di quei professionisti in prima linea nell’epidemia da coronavirus. Lamentano mancanze. E denunciano che, fin dall’inizio dell’epidemia, i tamponi venivano riservati, a tappeto, ai politici ma non a medici e infermieri che ogni giorno lottano contro il virus negli ospedali lombardi. Vengono denunciate una serie di mancanze da parte del ministero della Salute e della Regione Lombardia.

"Hanno fatto in modo che i medici si trovassero ad affrontare un rischio catastrofico senza misure di sicurezza adeguate, trovandosi nella condizione di essere involontari potenziali vettori dell’infezione che aveva caratteristiche prima inedite" . È duro il j’accuse di Paola Pedrini, segretario dei medici di famiglia lombardi della Fimmg, contenuto nella lettera di diffida e messa in mora che il sindacato indirizza a dicastero, Regione, Agenzie di tutela della salute (Ats), procuratori della Repubblica, prefetti e procura generale della Corte dei conti.

Nella missiva si chiede che, entro 72 ore, vengano erogati a tutti i camici bianchi di base e di continuità assistenziale di kit protettivi completi, in numero adeguato e di qualità idonea. Di testare l’eventuale contagio di medici, infermieri, personale di studio e, in caso di positività, quello di famigliari e conviventi. Di concordare con i sindacati di categoria modalità di arruolamento dei professionisti. Di organizzazione e di operatività delle unità speciali di continuità assistenziale (Usca).

Ma le parole più dure si leggono nelle premesse alle richieste. Il ministro della Salute e la Regione Lombardia, nonostante le notizie internazionali che fin dalla fine del mese di novembre 2019 evidenziavano un rischio biologico per l’intera popolazione mondiale e la presenza, in Regione Lombardia, di tre aeroporti internazionali, non avrebbero predisposto alcun piano dei rischi. Nessuna sorveglianza sanitaria all’accesso agli ospedali. E non avrebbero previsto un protocollo di sicurezza per l’acquisto di dispositivi di protezione idonei a scongiurare la propagazione del rischio biologico attraverso i sanitari.

Non solo. La segretaria di Fimmg Lombardia incalza: "Non risultano inviati alcun protocollo e/o elenco di dispositivi idonei a proteggere dal rischio i medici e il personale di studio, ove presente, in una situazione di pandemia" . Pedrini fa inoltre notare che, fin dall’inizio dell’emergenza, i medici segnalarono alle Ats di competenza di essere venuti a contatto con pazienti potenzialmente infetti e richiesero un test di controllo (tamponi) dell’avvenuto contagio. Una richiesta legittima.