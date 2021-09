Merck, Nuovo farmaco antivirale “efficace contro tutte le varianti note”

Un nuovo farmaco, ancora in fase sperimentale, sarebbe efficace nella lotta contro il Covid. La compagnia farmaceutica Merck & Co. ha infatti annunciato che il suo nuovo medicinale antivirale sperimentale contro la Covid-19, chiamato molnupiravir, si sarebbe dimostrato efficace contro tutte le varianti fino a questo momento conosciute del virus, anche contro la Delta. La sua efficacia si è riscontrata nel corso dei vari test di laboratorio effettuati fino a questo momento.

Efficace anche contro la variante Delta

Al contrario dei principali vaccini attualmente in uso contro la Covid-19, il farmaco di Merck non bersaglia la proteina spike del virus, altamente mutagena, e in questo modo dovrebbe quindi mantenere una efficacia costante indipendentemente dalle varianti che incontra. Secondo quanto emerso, il molnupivarir agisce contro la polimerasi virale, ovvero un enzima di cui il nuovo coronavirus ha bisogno per replicarsi all'interno del nostro organismo. Il farmaco è stato pensato e sviluppato per introdurre errori nel codice genetico del virus, così da impedirne la duplicazione. Agisce quindi esercitando la sua azione antivirale attraverso l’introduzione di errori di copiatura durante la replicazione dell’RNA del virus. In una nota di Merck viene spiegato che il farmaco è particolarmente efficace se utilizzato durante le prime fasi dell'infezione.

Un'arma in più contro il Covid