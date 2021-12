Matteo Bassetti non appoggia la nuova linea del governo per contrastare la diffusione della variante Omicron del coronavirus. L'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova considera le misure eccessive alla luce della situazione dell'epidemia. Le sue parole all'Adnkronos sono state molto chiare nel giorno della vigilia di Natale: " Sotto l'albero di Natale mi auguro di trovare un pochino meno di allarmismo, paura e panico non aiutano. Mi auguro di non trovare la paura, con Omicron abbiamo commesso gli stessi errori di un anno fa: terrorismo, vaccini 'bucati' e più decessi. Poi si è rivelato tutto inutile ".

E infatti, come sottolineato da Matteo Bassetti, " assistiamo ad un calo di letalità e i vaccini funzionano. Ecco, non vorrei più trovare i soliti noti che la sparano più grossa. Mentre vorrei vedere tante persone che abbandonano l'ideologia e pensano di più al Paese e si vaccinano. E vorrei che Natale mi porti i farmaci per curare il Covid e i nuovi anticorpi monoclonali di seconda generazione, più potenti ".

All'agenzia LaPresse, l'infettivologo ha aggiunto: " Se continuiamo con queste regole, per ogni persona risultata positiva al Covid-19 ci sono 50 persone che devono stare a casa ma ormai, per l'ampia diffusione del virus, il tracciamento non ha più senso ". Il medico ha spiegato il suo punto di vista sulla questione: " Dobbiamo smettere di pensare che se qualcuno ha il tampone positivo pensa di essere appena uscito dal reattore nucleare di Chernobyl perchè non è così. Continuando con questa strategia, tra un mese rischiamo di avere l'Italia ferma ".