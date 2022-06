"Con le tue punturine ammazzi la gente": Bassetti aggredito dai no vax

Matteo Bassetti ancora nel mirino dei no vax. Già sotto scorta per le minacce ricevute, l’infettivologo genovese venerdì sera è stato aggredito da una coppia in un locale di Santa Margherita Ligure. Come raccontato dall’esperto di virus, i due malintenzionati gli hanno tirato addosso un cocktail mentre passava la serata con la moglie e un gruppo di amici.

“Una aggressione no vax vera in un momento di spensieratezza” , ha esordito Bassetti in un post pubblicato su Instagram. L’aggressione è avvenuta mentre l’infettivologo stava per pagare il conto alla cassa del locale genovese: “Mentre consegno la mia carta di credito per pagare il conto, da dietro mi arriva addosso un cocktail pieno di ghiaccio e del suo contenuto. I cubetti mi colpiscono la testa e il liquido mi corre lungo la schiena”.

I due no vax sono scappati subito dopo il fatto, ma non è finita qui: “Fuori, dopo che erano scappati lontani, i miei amici dopo averli seguiti gli chiedono perché lo avessero fatto – il racconto di Bassetti – I due gridano che io sono quello che ha fatto le punturine che hanno ammazzato un sacco di gente e che mi meritavo di essere colpito e aggredito” . Sul posto sono arrivati i carabinieri – dopo troppo tempo, secondo l’infettivologo – per identificare i due aggressori, il medico ha annunciato di voler sporgere denuncia. Ma l’amarezza è tanta.