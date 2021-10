Le modelle col "cappio" al collo. Bufera su Givenchy

La settimana della moda parigina, tornata a svolgersi dal vivo dopo la pandemia, è appena finita nella bufera per il " cappio " sfoggiato domenica in passerella dalle modelle del marchio francese Givenchy. Mentre sfilavano, le ragazze in questione indossavano infatti un ciondolo dalla macabra forma, scatenando immediatamente polemiche. Molti commentatori stanno accusando l'azienda transalpina di avere ideato una trovata di " cattivo gusto ".

Durante la sfilata di presentazione della collezione primavera-estate 2022, le modelle di Givenchy hanno sfilato con rigidi collier d’argento con forma di vero e proprio nodo scorsoio, simile a quello della corda dell'impiccato. Quell'ornamento ha subito infiammato il web, con molti che accusano la casa di moda d'Oltralpe di avere pubblicizzato un simbolo " per niente alla moda ", ma inneggiante solamente alla schiavitù e alla morte. Altri commentatori si sono poi domandati se, per la prossima settimana della moda, Givenchy farà sfoggiare alle proprie indossatrici ciondoli ancora più provocatori del cappio, come ad esempio monili ornati con " pistole " o con " simboli nazisti e suprematisti ".