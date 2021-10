A Monza aprono i baby pit stop per allattare i bebè

Monza, città per mamme. Non è un sondaggio a dirlo questa volta, sono i fatti. Da domani, 5 ottobre, le neo-mamme avranno a disposizione 17 baby pit stop per poter allattare in tranquillità e cambiare il proprio bebè.

I pit stop sono angoli riservati e attrezzati con l’occorrente per mamma e bambino, dispongono di fasciatoi, poltrone, detergenti, pannolini e salviettine. Due erano già stati aperti nei mesi scorsi all’interno di Villa Reale e dell’ospedale San Gerardo, da domani se ne aggiungeranno dieci in cinque biblioteche civiche e altrettanti centri civici, i rimanenti in librerie e negozi privati. Sono state sensibilizzate anche diverse farmacie, le più spaziose riserveranno un angolo per allattare e cambiare i neonati.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione di Ostetriche “Felicita Merati” in collaborazione con Unicef per la settimana mondiale dell’allattamento (la prima di ottobre). “Abbiamo accolto un’esigenza delle giovani mamme - spiega Maria Luisa Sironi, presidente comitato provinciale Monza e Brianza di Unicef - e siamo contente che l’amministrazione abbia risposto con sollecitudine. Il forum mondiale G20 ha inserito l’allattamento materno nella propria agenda. Se ogni nostro gesto ha un effetto sull’ambiente, allattare al seno fa bene al Pianeta: è un’alimentazione a ‘millimetro zero’”.

L’inaugurazione ci sarà domani alle 17:30 nel giardino civico di via Silva 26. Le biblioteche che ospiteranno i baby pit stop sono: San Gerardo, Triante, San Rocco, Ragazzi e Cederna. I centri civici: Sant’Albino, San Rocco, Cederna, San Donato , San Giuseppe/via Silva. (Info: associazioneostetriche.it)