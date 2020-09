È morto Philippe Daverio

Lo storico dell'arte Philippe Daverio si è spento a 71 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 17 ottobre). Lo ha reso noto sui social network la regista teatrale Andrèe Ruth Shammah, direttrice del Franco Parenti di Milano: "Amico mio... Il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante stamattina", ha scritto su Instagram. Daverio è morto nella notte tra l'1 e il 2 settembre all'Istituto dei tumori di Milano.

Nato a Mulhouse (Francia) da padre italiano e madre alsaziana, Daverio ha avuto una vita poliedrica, svolgendo diverse attività, sempre con brillanti risultati: docente, scrittore-saggista, politico (fu assessore alla Cultura al Comune di Milano dal 1993 al 1997) e apprezzato personaggio tv. Al centro della sua vita ci furono sempre l'arte, la storia e la cultura.

In un'intervista al Giornale raccontò di aver avuto un'educazione ottocentesca in un collegio episcopale: "Ricordo ancora una severità assoluta. Alzarsi alle 5 del mattino, ritmo di vita durissimo, ogni giorno l'obbligo di giocare per mezz'ora a football. Penso ancora a quel pallone scuro e gelido, di cuoio, che quando ti colpiva portava via un pezzo di pelle. Ma quella scuola mi ha lasciato una formazione di base con la quale ho vissuto di rendita a lungo, una bella formazione per la crapa (testa in milanese, ndr). Nella provincia francese la borghesia veniva tutta formata lì, in quel luogo".

Il suo primo lavoro, lasciata l'università (diede tutti gli esami alla Bocconi ma non si laureò), fu il mercante d'arte. "Prima l'ho fatto stando a casa, subito dopo ho aperto una bottega vera e propria nel centro di Milano. Allora fare questo era una cosa facilissima".

In tv ebbe un grande successo. Il programma d’arte e cultura "Passepartout" su Rai3 dal 2002 al 2013, seguito poi da "Il Capitale", lo resero celebre al grande pubblico. La fama arrivò dopo aver superato una paura, quella di parlare in pubblico (grazie anche alla politica):"Devo la mia fortuna ai quattro anni di politica che ho fatto. Prima avevo paura a parlare in pubblico. È stato come imparare a nuotare cadendo in un canale".