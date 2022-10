Morto il papà della piccola Matilda, uccisa a 2 anni da un killer mai trovato

È morto Simone Borin, il papà di Matilda, la bimba di 22 mesi uccisa in una villetta di Roasio, in provincia di Vercelli, nel 2005. Un giallo rimasto tutt'oggi irrisolto nonostante un lungo e tortuoso iter processuale. La mamma della piccola, Elena Romani, arrestata per il delitto, è sempre stata assolta in tutti i gradi di giudizio. Anche il compagno della donna, Antonino Cangialosi, indagato a piede libero, fu mandato a processo e poi assolto.

La morte di Simone Borin

Simone Borin, 46 anni, era ricoverato da alcuni giorni nell'ospedale di Busto Arsizio (Varese) per via di un grave problema polmonare. Come ben ricorda Il Giorno, l'uomo era il padre di Matilda avuta con Elena Romani dalla quale si era separato prima che si consumasse l'omicidio. Una tragedia da cui l'uomo non si era mai ripreso del tutto. A fine gennaio del 2021 era stato fermato per aver dato in escandescenze durante un controllo della polizia stradale. I funerali del 46enne si terrano nella Basilica di San Giovanni, a Busto Arsizio, alle ore 15.15 di lunedì 31 ottobre.

I messaggi di cordoglio