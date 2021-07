Morto dopo il vaccino: arriva la verità nell'autopsia 

Dall’autopsia sarebbe emerso che non c’è stata nessuna causalità "giuridicamente rilevante" tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e il decesso di Sandro Tognatti, il docente 57enne di musica del biellese morto il giorno seguente aver ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca. A renderlo noto è stata questa mattina la procura della Repubblica di Biella che ha in questo modo chiuso il caso riguardante il professore di clarinetto del conservatorio di Novara, residente in provincia di Biella, deceduto lo scorso 14 marzo, il giorno dopo aver ricevuto l’inoculazione del vaccino.

Soffriva di una patologia cardiaca

Appena avvenuto il fatto, che aveva sollevato molto clamore, la procura di Biella aveva subito aperto un fascicolo, disponendo una consulenza tecnica collegiale, oltre ad accertamenti tecnici complementari dopo l’esame autoptico eseguito dal medico legale. La consulenza tecnica era stata richiesta al fine di stabilire le cause della morte e una sua eventuale riconducibilità alla somministrazione del vaccino anti-Covid AstraZeneca.

La procura ha spiegato in particolare che nella consulenza " è stato accertato che Tognatti versava in una condizione patologica pregressa, denominata cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro, difficilmente rilevabile mediante esami radiologici. Pertanto, per effetto della vaccinazione e delle condizioni pregresse in cui il soggetto versava, l'elevato stato febbrile (che costituisce reazione comune alla somministrazione del vaccino) ha rivestito un ruolo di evento scatenante idoneo a causare un arresto cardiaco successivo ad aritmia (non prevedibile)". Come continua la nota della procura, a carico del procuratore Teresa Angela Camelio, "la causa della morte è correlata in modo diretto ad una preesistente condizione patologica del miocardio (in soggetto apparentemente sano e lievemente iperteso) non conosciuta né conoscibile in assenza di precedenti patologici clinicamente evidenti e non rilevabile in sede anamnestica".

Assenza di criticità nel vaccino