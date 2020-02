Multe sulle strisce blu, i verbali stanno finendo?

I verbali per le multe in zona controllo di sosta (Zcs) stanno per finire. A sostenerlo è La Nazione che, in un articolo, spiega come i blocchetti per le contravvenzioni di chi posteggia nelle strisce blu in modo abusivo siano in via di esaurimento. E per questo, la polizia municipale avrebbe disposto la diminuzione dei controlli del 50%.

Ma, dal Comune arriva la comunicazione dei vigili, che precisano: " Il servizio di vigilanza continua, nessuna criticità nella fornitura dei blocchi dei verbali ". L'attività di controllo, quindi, proseguirebbe senza problemi e la riorganizzazione del servizio, messa in atto il mese scorso " ha garantito una maggiore presenza e controllo ". La municipale precisa infatti che " ad oggi, dopo questo primo ciclo di servizi, l’abusivismo ha subito un forte ridimensionamento e si constata un maggior rispetto dei divieti di sosta negli spazi riservati ". E anche in futuro, l'attività dei vigili è assicurata.

In merito alla mancanza di blocchetti per le multe, invece, viene specificato che la loro fornitura viene monitorata "sulla base delle esigenze operative del corpo" e non ci sarebbe carenza: " attualmente sono a disposizione circa 30.000 per le attività degli agenti su strada - si legge nel comunicato- E al momento non si registrano criticità ".

Nell'ultimo periodo, gli agenti della polizia municipale ha dovuto far fronte alla carenza di addetti Sas (Servizi alla strada, società partecipata dal Comune di Firenze), a seguito dell'inchiesta Free Parking. Il 13 gennaio scorso, era scattata l'operazione, che ha portato a denunce e sospensioni di diversi parcheggiatori ausiliari Sas, che controllavano le auto in sosta nei parcheggi pubblici a pagamento. Secondo le indagini, tra gli addetti "regolare" e quelli abusivi c'era un accordo che prevedeva la divisione dell'incasso portato a casa dagli abusivi, a cui gli ausiliari Sas fornivano pettorine e verbali ufficiali.

I reati ipotizzati per gli ausiliari e un funzionario finiti in manette sono quelli di associazione per delinquere, truffa, estorsione, tentata estorsione e abuso d’ufficio.