Ha un malore in videoconferenza: 32enne muore davanti ai colleghi

Un uomo di 32 anni è morto durante una videoconferenza. Lo hanno visto che si accasciava a causa di un malore improvviso ma, non sapendo dove si trovasse, chi assisteva non è riuscito ad aiutarlo in tempo.

Immediatamente i partecipanti hanno dato l'allarme ma non è stato possibile fornire i dettagli su dove fosse precisamente l'uomo. Il fatto è avvenuto ieri mattina. La persona, che successivamente si è venuto a sapere era residente a Udine, stava partecipando a questa conferenza alla quale prendevano parte colleghi da tutta Italia. Ad accorgersi per primi che qualcosa non stava andando come avrebbe dovuto sono stati due partecipanti, uno dalla Campania e uno dal Veneto. Una volta chiamati i rispettivi numeri di emergenza, però, nessuno è stato in grado di dare indicazioni sul dove si trovasse l'abitazione o la struttura dalla quale l'uomo era collegato in quel momento. Grazie a una veloce ricerca anagrafica, è stata individuata dalla Centrale operativa Sores Friuli-Venezia Giulia l'ultima residenza ufficiale della persona colta dal malore. L'uomo era residente nei pressi di Cividale del Friuli. Quando è arrivata l'ambulanza la scoperta: l'equipaggio giunto sul posto ha scoperto che lì non abitava più l'uomo ma la sua famiglia. La vittima ormai da qualche tempo risiedeva in un altro paese vicino Udine.

I soccorritori della Sores hanno subito inviato una seconda ambulanza all'indirizzo indicato dai genitori. Una corsa contro il tempo vana. All'arrivo nell'abitazione i soccorsi sono riusciti a entrare con l'aiuto dei vigili del fuoco. Il 32enne, però, era riverso sul pavimento privo di sensi. Le manovre di rianimazione non sono servite. Come spiega il Messaggero, l'unica cosa che resta da stabilire era se l'uomo poteva essere salvato o se invece sia morto sul colpo.