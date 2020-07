Il pranzo, poi la caduta a bordo piscina: trauma cranico per Muriel

Luis Muriel è stato ricoverato in ospedale a causa di una caduta incidentale che lo ha costretto a ricorrere a cure mediche: l'attaccante colombiano dell'Atalanta è scivolato in maniera involontaria e cadendo, ha sbattuto la testa sul bordo di una piscina.

Attimi di paura e pranzo decisamente indigesto per Luis Muriel. Il colombiano mentre era a pranzo insieme ai suoi compagni dell'Atalanta è scivolato e caduto sul bordo di una piscina riportando un trauma cranico con ferita lacero-contusa che lo ha costretto all'immediato ricovero in una clinica di Bergamo. Secondo quanto riferito da Sky Sport la prima Tac effettuata avrebbe comunque dato fortunatamente esito negativo, ma Muriel non sarà a disposizione di Gasperini per la partita contro il Brescia. Per fortuna nulla di grave per il giocoliere colombiano ma quanto accaduto lo estromette dunque dalla sfida di campionato in programma questa sera tra la Dea e il Brescia, un derby sempre attesissimo. Una vittoria permetterebbe ai nerazzurri di replicare all'Inter, seconda dopo aver battuto il Torino nel posticipo di lunedì sera, e di continuare a mettere pressione alla Juventus, impegnata domani sul campo del Sassuolo.

L'asso nella manica di Gasp

Un'annata incredibile quella di Muriel, recordman di gol segnati in un solo campionato per un subentrante dalla panchina (10 reti al momento) . Un talento cristallino, calatosi quest'anno nel ruolo inedito di calciatore "spacca-partite", la punta che parte dalla panchina ma riesce a essere subito devastante quando subentra a gara in corso. Basta dare un'occhiata ai numeri che testimoniano questo dato: su 29 presenze complessive in Serie A, solo per 10 volte il suo nome è stato inserito nella formazione titolare. La media gol è impressionante: segna una rete ogni 65 minuti, da subentrato ne ha messe a segno 10 gol sulle 17 complessive portando in dote, qualcosa come 2 punti a partita giocata.

A rendere impressionante il suo rendimento sono alcuni dettagli statistici, due in particolare quelli che balzano all'occhio: contro il Torino gli sono bastati 8 minuti per andare a segno, mentre contro il Milan ne ha impiegati una decina per mettere il suo nome sul tabellino. Altro dettaglio: nelle 7 partite disputate finora dopo il lockdown il colombiano è andato a segno 4 volte, con la doppietta realizzata contro l'Udinese rivelatasi decisiva per l'Atalanta. Stasera non sarà a disposizione per la partita contro il Brescia ma di sicuro vuole continuare a stupire e proseguire il suo momento d'oro. Gasperini ha il suo asso nella manica per proseguire quest'annata da sogno.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?