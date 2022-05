Nega qualsiasi tipo di rapporto sociale alla moglie, nei guai imam di Torino

A Torino la moglie di un imam ha vissuto per anni nel terrore di fare o dire la cosa sbagliata ma adesso l'uomo è stato condannato a due anni e tre mesi per maltrattamenti.

La donna, negli anni, aveva tentato diverse volte la fuga dal coniuge violento. Nel 2015 aveva cercato disperatamente un rifugio tornando in Marocco e successivamente in Spagna ma poi era sempre stata costretta a tornare in Italia. Doveva indossare sempre il velo, non poteva vestirsi come desiderava, non poteva uscire da sola, era costretta a mangiare in una stanza separata dagli uomini e non era libera nemmeno di decidere cosa guardare in tv. La sua unica occupazione doveva essere nei confronti della casa e della famiglia, facendo in modo che non mancasse niente al marito 40enne e ai loro due figli.

Come spesso succede nella cultura islamica, i due si erano conosciuti in Marocco solo poco prima del matrimonio combinato dai loro familiari. Sin dall'inizio l'uomo aveva imposto alla moglie alcune regole fondamentali a cui doveva sottostare, e alla minima ribellione insulti e percosse.