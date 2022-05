Nozze troppo brevi: niente affido dei cinque figli al marito di Samantha

Antonio Bevilacqua, marito di Samantha Migliore, donna deceduta tragicamente successivamente a un'iniezione al seno, ha reso noto di essere a completa disposizione per l'affido dei figli di lei. Sono cinque con età che va dai 5 ai 17 anni. I servizi sociali però hanno negato questa possibilità in quanto il tempo che hanno passato insieme Antonio e Samantha è troppo poco per aver dato vita a un nucleo familiare. Perciò l'uomo non avendo alcun tipo di legame a Maranello (Modena) ha deciso di tornare in Germania, la nazione dove ha abitato per quindici anni prima di incontrare Samantha.

Cinque figli soli

Conosciutisi sui social, in breve tempo Antonio e Samantha rivoluzionano la propria esistenza: prima la convivenza e a marzo il matrimonio. Il 21 aprile però accade l'inimmaginabile: la donna muore successivamente a un trattamento estetico al seno eseguito a casa di Pamela Andress, trans brasiliana per il momento indagata. Samantha lascia così soli cinque figli. Bevilacqua però non aveva esitato un attimo, era pronto a prendersi cura dei ragazzi avuti da Samantha nelle sue due relazioni precedenti.

Daniela Pizzi, avvocato di Antonio, spiega: " Morta la madre, aveva rivolto subito la sua disponibilità ai servizi sociali - continua, riporta il Messaggero - nessuno dei ragazzi era suo e tutti e 5 lo conoscevano soltanto da 8 mesi. Quando ha capito che non sarebbe stato possibile fare loro da padre, ha deciso di tornare in Germania. È molto dispiaciuto, ed è ancora in contatto con loro ".

Durante la trasmissione Storie italiane, Bevilacqua ha anche detto: " Ci sarò sempre per i ragazzi, li amo, farò di tutto per loro. Sono la mia famiglia, anche se ho preso la decisione di andare all'estero a lavorare ". Una scelta obbligata quella di Antonio dal momento che a Maranello non ha più nulla. Gli assistenti sociali hanno stabilito che a prenderci cura dei 5 figli di Samantha sarà la famiglia di lei.

Le indagini

Le ipotesi di reato nei confronti della trans brasiliana sono di morte in conseguenza di altro reato, omissione di soccorso oltre che ovviamente esercizio abusivo della professione medica. L'avvocato Pizzi spiega: " L'analisi del telefono di Samantha, già sequestrato, potrebbe fornire molte risposte - continua - ritengo che lì ci siano le chat tra lei e Pamela, che potrebbero dare una chiave di lettura sulla dinamica ".

Darebbe una svolta l'analisi del telefono di Pamela. Questo non accadrà, però, perché è stato spento subito dopo la morte di Samantha e soprattutto è sparito.