Negli scontrini spunta una tassa Covid da 2 a 4 euro

Si tratterebbe di una tassa Covid per finanziare i costi più alti sostenuti dalle attività commerciali a causa dell’epidemia. L’imposta va dai 2 ai 4 euro e verrebbe applicata dagli esercenti direttamente ai clienti. La denuncia arriva dal Codacons. Già da alcuni giorni l’associazione dei consumatori sta ricevendo le segnalazioni dei cittadini in merito a questi aumenti legati al coronavirus. E una settimana fa aveva avvertito sul rischio del caro prezzi.

Le segnalazioni

Il presidente dell’organizzazione Carlo Rienzi ha sottolineato che “ numerosi consumatori hanno denunciato al Codacons un sovraprezzo, mediamente dai 2 ai 4 euro, applicato in particolare da parrucchieri e centri estetici ai propri clienti ”.

Come riporta La Stampa, il numero uno di Codacons ha spiegato che sarebbe un balzello inserito come voce Covid 19 nello scontrino “ e che sarebbe imposto - ha proseguito - come contributo obbligatorio per sostenere le spese degli esercenti per sanificazione e messa in sicurezza dei locali ".

Inoltre, Rienzi ha precisato che il Codacons è venuto a conoscenza di casi di centri estetici che costringono i propri clienti ad acquistare in negozio un kit monouso formato da kimono e ciabattine per una cifra di 10 euro. Rienzi ha evidenziato che quanti non versano questo importo, non possono sottoporsi ai vari trattamenti e la motivazione sarebbe sempre legata al coronavirus.

L’associazione ha detto che si tratta di un “ far west illegale che potrebbe configurare il reato di truffa, e contro cui il Codacons presenta una denuncia alla Guardia di Finanza e all’Antitrust - ha fatto sapere la stessa associazione -, fornendo tutte le segnalazioni ricevute al riguardo, affinché si avviino le dovute indagini sul territorio ”.

Aumento dei prezzi

Già a inizio settimana il Codacons ha ricevuto altre segnalazioni su aumenti dei prezzi in vari settori, proprio in concomitanza con l'apertura delle attività commerciali. I rincari hanno interessato in particolare i bar e i parrucchieri. L'associazione ha sottolineato che a Milano una tazzina di caffè costa fino a 2 euro, “ a Firenze alcuni locali hanno portato il prezzo dell’espresso a 1,70 euro, mentre a Roma si arriva a pagare 1,50 euro contro 1,20 euro di Genova ”, ha specificato il Codacons.