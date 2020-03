Il governo non chiude i negozi Le Regioni aumentano divieti

Ora il governo è pronto a introdurre nuove limitazioni per il commercio, la scuola e e lo sport all'aria aperta, ma Palazzi Chigi precisa: "I supermercati, gli ipermercati e i negozi di generi alimentari resteranno aperti durante il fine settimana" . Le Regioni, invece, sembrano essere divise sulle soluzioni da adottare.

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha emesso un'ordinanza con cui dispone la chiusura dei negozi nei giorni festivi, mentre per i parchi e i giardini pubblici la serrata è totale. Non solo. gli spostamenti con il cane sono stati limitati entro i 200 metri di distanza dalla propria abitazione. "A me spiace firmare queste restrizioni, ma i dati ci fanno preoccupare ", ha detto il presidente Zaia, auspicando che vi sia "una collaborazione a livello nazionale " per afffrontare l'emergenza coronavirus e che anche il governo nazionale segua la strada veneta.

Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia, invece, considera "un grave errore" ridurre gli orari dei supermercati. Anzi, secondo lui, sarebbe bene lasciarli sempre aperti proprio per scongiurare gli assembramenti e le resse. "Non c'è un' emergenza alimentare, non creiamo il panico nella gente che pensa di non trovare da mangiare, si affollerà e già oggi ci sono code molto lunghe perché si rispettano le regole del distanziamento. Non ha senso chiudere alle 18", ha detto Gallera intervistato su La7 a L'Aria che tira. Dello stesso avviso anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che su Twitter scrive: "Non sono giorni facili. Serve molta lucidità. Invito coloro che hanno responsabilità a decidere senza rincorrere gli umori ma seguendo il buon senso. Ridurre gli orari dei negozi crea solo più problemi: più calca, più code, più contagi. Aiutiamoci tutti e insieme ce la faremo" .