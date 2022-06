Neonata morta di fame: indagata la madre e altri familiari per abbandono

Quattro persone sono indagate per la morte di una neonata di Burgos, una piccola cittadina in provincia di Sassari. Si tratta della mamma 18enne e di altri quattro familiari che, secondo gli inquirenti, avrebbero lasciato morire la bimba di inedia. Gli investigatori ipotizzano che la piccola sia morta per denutrizione e disidratazione, abbandonata a sé stessa nella casa in cui sarebbe stata data alla luce.

I fatti

È una storia a dir poco agghiacciante quella che arriva dal Sassarese. Tutto avrebbe avuto inizio qualche giorno fa, quando una giovane di donna di Burgos ha allertato il 118 per la figlioletta molto piccola che, a suo dire, avrebbe versato in condizioni di salute gravissime. I sanitari, accorsi tempestivamente sul luogo della segnalazione, hanno rinvenuto la piccola senza vita. Il corpicino era completamente intriso di sangue segno che la madre aveva partorito da poco. L'abitazione - si apprende dalle primie agenzie - era completamente a soqquadro, sporca e in disordine. In casa con la bimba c'erano la mamma e altri familiari. Il padre, invece, che pare fosse della provincia di Nuoro, non era presente all'arrivo dei soccorsi.

Gli indagati

Sono stati i medici del 118 a notare che la bimba, non ancora denunciata all'anagrafe e quindi senza nome, fosse visibilmente denutrita. Da una prima ricognizione sembrerebbe che la piccola sia stata partorita in casa cinque giorni prima della segnalazione al 118. Alla luce di quanto è emerso dai riscontri investigativi, questa mattina il sostituto procuratore di Nuoro, Giorgio Bocciarelli, ha iscritto nel registro degli indagati la madre della piccola e i suoi familiari, i genitori e la sorella, presenti nell'abitazione dove è stato rinvenuto il cadavere della bimba. L'ipotesi di reato al momento è abbandono di incapace. Tutti gli indagati saranno convocati formalmente dal pm nei prossimi giorni. Lunedì invece la Procura conferirà l'incarico al medico legale di Cagliari Alberto Chighine per l'autopsia.