"Niente quarantena quando a scuola c'è un solo infetto"

Già lunedì 20 settembre, durante una conferenza stampa, Guido Bertolaso era intervenuto sul tema delle mascherina, sostenendo che " con i numeri e con i dati che stanno migliorando, si può anche pensare di ridurne l'utilizzo ". Oggi, in un'intervista al Corriere, il responsabile della campagna vaccinale di regione Lombardia è tornato sulla questione e ha rilanciato l'ipotesi di rimuovere l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione in alcuni casi.

Bertolaso fa subito una premessa: " Per togliere la mascherina, è necessario che siano soddisfatti due requisiti: una copertura vaccinale dell'80% per gli over 12 e la garanzia che il Green Pass venga controllato ". A quel punto, sostiene il commissario, si potrebbe cominciare da luoghi chiusi come cinema e teatri " per i quali aumenterei la capienza massima all'80% " e poi allargare l'allentamento anche a palestre e discoteche. Ma la mascherina non è l'unica misura che per Bertolaso andrebbe superata: " Bisogna intervenire sulla scuola: quarantena con Dad a tappeto per un solo caso positivo in classe è una misura che va rivista e corretta ". Il responsabile della campagna di immunizzazione lombarda ha risposto anche sul controverso tema dell'obbligo vaccinale: " Sono contrario, si deve agire sull’intelligenza della gente. L’ultimo provvedimento del governo sull’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori è stato essenziale ".