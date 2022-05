"Non è mainstream? Ma se lo vedo ovunque...". Jebreal strapazza ancora Santoro

Parlano di pace e intanto non si risparmiano colpi bassi. Rula Jebreal e Michele Santoro, ancora, non hanno finito di punzecchiarsi a distanza: il bisticcio tra i due, ormai, prosegue a puntate. Come una telenovela. Animati da differenti posizioni sulla guerra in Ucraina, gli ex colleghi da settimane si scambiano frecciate e affilati rimproveri. Stamani è stata in particolare la giornalista palestinese a mettere l'ex conduttore sulla graticola, rispondendo rispondendo ad alcuni suoi giudizi sulla cosiddetta " informazione mainstream ".

Già, perché in tempi non sospetti Santoro si era proposto come portavoce di chiunque avesse un'opinione alternativa sulla guerra e ritenesse la propria voce non rappresentata. Una posizione che la Jebreal ha demolito oggi su La7. " Ho grande stima di Michele, tutti noi abbiamo il diritto alle nostre opinioni, nessuno ha il diritto ai fatti. Mi stupisco che dica di non essere mainstream, è una notizia nuova, perché l’ho visto ovunque ", ha commentato la giornalista, alludendo probabilmente alle recenti occasioni di esposizione mediatica avute dall'ex mattatore di Annozero e Servizio Pubblico. " Se lui non è mainstream allora noi siamo tutti clandestini? Mi stupisce davvero questa sua posizione ", ha chiosato Rula.

Intervistata da Myrta Merlino a L'Aria che tira, la giornalista - sempre rimanendo sul punto - ha aggiunto: " Lui ed altri hanno il diritto di dire che non è d'accordo con quello che sta facendo il governo, tutti noi abbiamo il diritto alle nostre opinioni, ma poi ci sono i fatti, c'è una responsabilità per i giornalisti ". E via, altra frecciatina. Nelle scorse settimane, del resto, la stessa Jebreal aveva utilizzato toni ancor più espliciti nei confronti dell'ex collega, al quale aveva rimproverato di aver " abolito la capacità critica ". Da parte sua, prima ancora, Santoro aveva invece accusato Rula di frequentare "tanti potenti" e di essere dunque lontana - a suo giudizio - dal sentire delle persone umili.