"Ho fatto karate...": Pregliasco "avverte" i No Vax

" Mentirei negando di essere preoccupato. Nelle ultime due, tre settimane, da quando si discute sul Green Pass, la furia dei No vax nei miei confronti ha avuto un’impennata ". Non nasconde una certa preoccupazione Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell'Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, che in un'intervista al Corriere della Sera ha parlato delle minacce ricevute dopo che i suoi contatti personali sono stati diffusi nelle chat Telegram di chi è contrario al vaccino: " Mi telefonano per dirmi di tutto. Nella migliore delle ipotesi al mio pronto segue il silenzio, altrimenti insulti a gogò. Su Instagram è un fioccare di bastardo, figlio di..., la pagherai ".

Pur essendo convinto che " i mittenti siano leoni solo davanti alla tastiera ", il virologo teme che " a forza di beccarmi queste raffiche di ingiurie e frasi minatorie, qualcuno non passi alle mani presi da un raptus ". Per questo motivo, Pregliasco confessa di aver ridotto al minimo gli spostamenti a piedi per proteggersi da eventuali aggressioni fisiche, anche se aggiunge che " finora sono stato avvicinato solo da persone che mi hanno manifestato solidarietà ". Ma i rischi restano: " Non vorrei che qualche psicopatico incontrandomi per strada mi riempia di sganassoni o qualche altra cosa. Come è successo a Berlusconi che si è beccato una statuetta del Duomo in viso ". Nonostante le minacce, il virologo non si lascia sfuggire l'occasione per una battuta che sa di minaccia: " Da giovane ero cintura marrone di karate, sopra c’è solo la cintura nera. L’allenamento è rimasto. Però sono un pacifista e il karate è una disciplina di rispetto ".