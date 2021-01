"Il corpo di mio figlio non è il mio corpo". La campagna contro l'aborto

“ Il corpo di mio figlio non é il mio corpo, sopprimerlo non é la mia scelta #StopAborto” . Riparte con questo slogan oggi 20 gennaio, la campagna di Pro Vita & Famiglia, in difesa delle vite nascenti e contro l’aborto. La campagna torna con un messaggio forte, per far capire che “ non esiste uccidere una vita umana” , come spiega in una nota la onlus pro life. La onlus in passato è stata promotrice di diverse iniziative a difesa della vita, come la discussa campagna #dallapartedelledonne. Si trattava di una campagna contro l’uso della pillola abortiva Ru486, che ha scatenato la polemica di chi, come afferma la onlus, “ non vuole accettare la scienza e la verità ”.

La nuova iniziativa verrà promossa mediante numerosi camion vela, con affissi i cartelloni contenenti il messaggio ideato da Pro Vita & Famiglia. I camion partiranno da Roma, per raggiungere tutta Italia. “ Ogni anno vengono praticati in Italia circa 80 mila aborti” , si legge su Pro Vita e Famiglia. E ancora: “ Ma l’aborto danneggia le donne. Il danno può essere a livello mentale, emotivo, psichico, ma anche gravemente fisico con infezioni ed emorragie e persino la morte. Il tutto avviene in un quadro dove cresce la percentuale di medici che aderiscono allo strumento dell’obiezione di coscienza, oggetto di ricorrenti attacchi".

A esprimere il suo parere su un tema importante e molto delicato, anche il dottor Nicola Surico, ex presidente della Sigo (Società italiana di Ginecologia e Ostetricia) , che afferma: “ Far abortire una donna è un lavoro che non piace a nessuno e si tratta pur sempre di interrompere una vita, e questo pesa” . Prosegue l’attuale presidente, Toni Brandi, che riguardo alla grande responsabilità del ginecologo che pratica un’interruzione di gravidanza, afferma: “ Una questione che mai è stata affrontata seriamente. E che è ora di rendere nota e pubblica”.

Conclude il discorso sulla pratica dell’aborto, il vice presidente della Sigo Jacopo Coghe, che ha dichiarato: “ L’aborto è l’uccisione di un bambino. Sia pur piccolo, allo stato embrionale, fin dal momento del concepimento c’è un essere umano unico e irripetibile, nel grembo della madre” . La campagna di Pro Vita & Famiglia è partita anche sui social, dove attraverso un post su Twitter, la onlus ha diffuso il proprio messaggio.