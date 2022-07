"Una nuova fiammata". Cosa succede al meteo dopo i temporali

Negli ultimi giorni molte zone del Nord Italia sono state interessate da un’ondata di temporali che ha anche abbassato le temperature. Da oggi però, venerdì 29 luglio, la situazione meteo tornerà a essere più stabile, a causa dell’aumento della pressione. I venti soffieranno da Maestrale e, almeno per qualche giorno, saranno in grado di mitigare le temperature. Questo vuol dire che continuerà a fare caldo, ma non eccessivamente. Aspettiamo però a cantare vittoria.

Ecco cosa aspettarci

Mattia Gussoni, meteorologo del sito ilMeteo.it, ha spiegato che questa tregua dal caldo avrà i giorni contati. Con l’arrivo del mese di agosto tornerà a fare visita in Italia l'anticiclone africano. Aspettiamoci un lunedì primo agosto in prevalenza soleggiato e ancora con temperature non troppo bollenti. Da martedì invece, la situazione comincerà a cambiare, a causa dell’invasione di masse d'aria calda in arrivo direttamente dal deserto del Sahara, che porterà a un sensibile aumento delle temperature. Con il passare dei giorni i valori massimi continueranno a salire senza sosta, fino a raggiungere ancora una volta dei picchi prossimi ai 40°C. Le città maggiormente interessate dal caldo record saranno per esempio Milano, Bologna, Padova, Pavia, ma anche Firenze, Roma, Terni e le zone interne di Puglia, Sicilia e Sardegna. Il tempo andrà a stabilizzarsi e i giorni saranno caratterizzati da un sole cocente e una rara presenza di nubi.

Occhio alla colonnina di mercurio

Solo su parte del Nord Italia lo scudo anticiclonico lascerà qualche spiraglio, dove correnti più fresche e anche instabili potrebbero insidiarlo, riuscendo anche a farsi largo. Il rischio di temporali si avrà in particolare nella seconda parte della settimana, soprattutto per quanto riguarda l'arco alpino. Nel dettaglio possiamo vedere che oggi, sabato 30 luglio, al nord ci saranno gli ultimi temporali sul Triveneto, e poi sole ovunque. Al centro ancora qualche rovescio sugli Appennini, mentre sole altrove. Al sud troviamo invece tempo soleggiato e caldo per tutta la giornata. Domani, l’ultimo giorno del mese di luglio, il sole sarà prevalente al nord, mentre al centro potranno esserci possibili rovesci sul basso Lazio. Qualche pioggia interesserà anche il sud, in particolare la Campania e il cosentino. Lunedì primo agosto il clima al nord sarà più caldo e soleggiato, stessa situazione al centro, e sole, accompagnato da clima piacevole, al sud. Da martedì ecco rialzarsi giorno dopo giorno le temperature su tutte le regioni d’Italia.