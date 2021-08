Nuove funzioni per i vostri commenti

Il nuovo aggiornamento de ilGiornale.it è dedicato ai commenti. Sarà il primo di una serie di migliorie in questa area di confronto e, questa volta, sarà dedicato alle funzioni di dialogo e ad alcune migliorie di presentazione e interfaccia.

Con chi stiamo parlando?

Da oggi accanto alla foto e al nome dell'autore del commento appariranno due diverse etichette: una per indicare che chi sta scrivendo è anche l'autore (o uno degli autori) dell'articolo l'altra per indicare che chi sta scrivendo è uno dei redattori de ilGiornale.it. Questo per permettervi di interloquire direttamente con i nostri giornalisti in maniera chiara e per sapere che ruolo ha l'utente che sta rispondendo ad un vostro commento.

Migliorare l'interazione

Abbiamo letto le vostre segnalazioni e abbiamo analizzato come interagite nell'area di discussione notando spesso la presenza di citazioni come questa

in cui indicate il nome del'utente (o il nome dell'utente e l'ora del commento) a cui state rispondendo per rendere più esplicito il fatto che il vostro intervento è una risposta al suo. Ora ogni commento avrà un tasto "rispondi"

con cui evidenziare in maniera automatica il vostro interlocutore. Cliccando sul bottone "rispondi" il vostro commento inizierà con la mention (@nome) dell'utente a cui state rispondendo

Differenze di interfaccia

Il bottone rispondi, se usato sotto un commento di primo livello, produrrà uno "scalino" ad indicare che la conversazione da quel momento in poi si riferisce al commento in testa. Tutti gli altri "rispondi" verranno visualizzati in ordine cronologico senza ulteriori indentazioni. Quando sotto ad un commento ci saranno molte risposte queste saranno "chiuse" ma con un solo click (sul testo "mostra risposte") verranno aperte tutte assieme e mostrate ai lettori.

Menzionare utenti anche senza risposta diretta

Potrete anche chiamare in causa più utenti nello stesso commento e/o menzionarli senza rispondere direttamente loro. In questo caso vi basterà digitare @ preceduta da uno spazio e seguita dalle prime lettere del nome dell'utente che volete menzionare. Potrete scegliere solo tra gli utenti che hanno già scritto nella stesso thread. Appena digitata correttamente la chiocciola verranno visualizzati tutti per permettervi di scegliere facilemente il vostro interlocutore.

I prossimi passi

Prossimamente completeremo la revisione delle pagine personali rendendo più utile la sezione "i miei commenti" e aggiungendo nuove funzioni di interazione con il sito.

Stiamo anche decidendo il modo milgiore per adottare un sistema di notifiche che vi permetta di sapere quando un utente vi ha menzionato e/o vi ha risposto in uno dei suoi interventi.

Vi terremo informati sui prossimi sviluppi. Voi fateci sapere cosa pensate di questi aggiornamenti nei commenti qui sotto e continuate a scriverci i vostri suggerimenti.

A presto