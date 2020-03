Oggi 1.326 contagi in più di ieri: in un solo giorno 133 decessi

Il commissario Angelo Borrelli ha aperto la conferenza stampa quotidiana con il numero delle persone guarite: 622. Una notizia positiva che va a contrastare un altro numero alto, quello relativo ai decessi. Sono 133 le persone morte oggi, mentre il numero delle vittime sale a 366 in totale.

"Il totale dei positivi è 6.387, 1.326 in più di ieri. Di questi 2.180 in isolamento domiciliare, 3.557 ricoverati, 650 in terapia intensiva". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa.

Lombardia

" Dobbiamo ridurre in maniera drastica i contatti sociali: questa è l'unica arma per combattere il coronavirus ". Lo ha affermato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. " Non abbiamo medicinali specifici né un vaccino: la nostra arma è quella di rimanere a casa o avere un distanziamento dalle altre persone tale che riusciamo a frenare questo contagio", ha continuato dicendosi "contento che il governo abbia preso una posizione formale ".