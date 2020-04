L'allarme choc dell'Oms sul virus: "10 volte più mortale della suina"

Nel giorno di Pasquetta un annuncio che confortante proprio non è. "Sappiamo che il Covid-19 si diffonde rapidamente e sappiamo che è dieci volte più letale della pandemia influenzale del 2009, la cosiddetta influenza suina" . A parlare è il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. I virus del Covid-19 sono dieci volte più mortali rispetto al H1N1 (quello della febbre suina), e per interrompere l’epidemia è necessario che si trovi un vaccino. La fine delle restrizioni decise nelle settimane scorse nell’ambito della lotta alla pandemia di coronavirus "dovrebbero essere basate anzitutto sulla protezione della salute umana e guidate da quello che conosciamo sul virus e su come si comporta" .

È quanto ribadisce in un briefing Ghebreyesus, a proposito della valutazione che alcuni Paesi stanno facendo sulla possibilità di revocare le restrizioni economiche e sociali imposte. "Come abbiamo detto molte volte prima - sottolinea - questo è un virus nuovo ed è la prima pandemia causata da un coronavirus. Stiamo tutti imparando e aggiustando la nostra strategia, sulla base delle ultime prove disponibili. Possiamo solo dire quello che conosciamo e possiamo solo agire sulla base di quello che conosciamo" .

Poi aggiunge: "Sappiamo che in alcuni Paesi i casi di Covid-19 raddoppiano ogni tre/quattro giorni. Mentre la diffusione della malattia accelera molto rapidamente, si riduce molto lentamente. In altre parole, il calo è molto più lento dell'aumento" . Le prove fornite da alcuni Paesi stanno dando un quadro più chiaro di questo virus, di come si comporta, di come fermarlo e come trattarlo.

Ieri, per la festività di Pasqua, Ghebreyesus aveva rilasciato un videomessaggio. "In questo giorno così importante voglio unirmi a voi con solidarietà per come avete risposto alla crisi del coronavirus" . Cominciava così il video con il quale il direttore generale dell’Oms si rivolgeva agli italiani che stanno facendo grandi sacrifici nella lotta all’epidemia. "Rendo omaggio ai medici e agli infermieri italiani che lavorano giorno e notte. Elogio anche Andrea Bocelli che ha condiviso la sua grande dote in questo giorno speciale" , diceva Adhanom Ghebreyesus.