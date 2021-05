"Istiga a delinquere": la Rackete porta ancora Salvini in tribunale

Dopo aver ottenuto il rinvio a giudizio per il suo nemico numero uno Matteo Salvini, Carola Rackete, tramite i propri legali, rilancia ancora e tenta di arrivare addirittura alla contestazione del reato di istigazione a delinquere.

L'ex capitano della Sea Watch, dopo aver speronato le navi della guardia di finanza, non aveva accettato che fossero mosse critiche al suo operato, men che meno da parte dell'allora ministro dell'Interno, forte oppositore della politica di immigrazione ad oltranza gestita dalle cosiddette Ong, il quale aveva osato attaccarla esplicitamente. Il legale della Rackete, ovvero l'avvocato Alessandro Gamberini, ha deciso di trascinare nuovamente in tribunale il leader del Carroccio, portando come prova alcune affermazioni fatte da quest'ultimo nel corso di una diretta Facebook e di un comizio del luglio 2019: i termini "sbruffoncella", "fuorilegge", "delinquente" e autrice di un atto "criminale" riferiti al capitano della Sea Watch sarebbero sufficienti per avanzare una richiesta di incriminazione per istigazione a delinquere.

Il gup di Milano Sara Cipolla dovrà occuparsi della vicenda, ed ha chiesto qualche giorno per analizzare le carte e decidere rispetto all'opposizione all'archiviazione avanzata proprio dalla difesa di Carola Rackete. I legali della 33enne attivista di nazionalità tedesca ritengono "le frasi, pronunciate dall'allora ministro oltre che leader politico, lesive e non certo un legittimo diritto di critica" .