Orari, sanzioni e regole: attenti ai tutor in autostrada

Tempi duri per gli automobilisti che percorrono lunghi tratti, soprattutto in autostrada. I controlli diventano sempre più serrati e può costare caro non rispettare le norme del codice della strada. In vista del periodo estivo su diverse arterie autostradali sono aumentati i temuti tutor, sistemi elettronici che consentono di rilevare l'eccesso della velocità calcolata tenendo conto del tempo impiegato dai conducenti delle vetture per viaggiare su tratte delimitate da due portali posizionati a una distanza variabile tra loro. Come riporta Il Sole 24 Ore, non si fanno sconti a chi trasgredisce le regole. Se si commettono più infrazioni nello stesso viaggio, le conseguenti sanzioni vanno pagate singolarmente e in un eventuale ricorso non ci si può appellare al fatto che si è compiuta un’unica violazione.

Ma a quanto ammontano le multe per eccesso di velocità sui tratti autostradali? Le ammende partono da 41 euro e arrivano fino a 829 euro, ma l’aspetto più negativo riguarda la decurtazione dei punti sulla patente del trasgressore, che può arrivare fino a un massimo di 10. Nei casi più gravi, ci può essere addirittura la sospensione della patente di guida fino a dodici mesi. Le verifiche nei confronti degli automobilisti, in ogni caso, non si limitano solo all’eccesso di velocità. Per viaggiare in maniera serena è opportuno, prima di partire, controllare che il proprio autoveicolo non presenti anomalie e disfunzioni, in particolare bisogna avere cura della manutenzione di fari e pneumatici.

Chi ha le luci della macchina guasti o le ruote lisce, oltre a pagare la multa di 42 euro e a perdere 3 punti sulla patente, potrebbe essere costretto anche a interrompere il viaggio, soprattutto se il mezzo è considerato pericoloso per l’incolumità pubblica da parte delle forze dell’ordine. Sugli pneumatici, in particolare, i controlli sono molto severi: spostarsi con ruote invernali di codice velocità inferiore a quello prescritto è sanzionato con una contravvenzione pari a 422 euro. Altre infrazioni, all’ordine del giorno in questo periodo di esodo estivo, si commettono nelle gallerie e nei sottopassaggi, dove non ci si può fermare, a meno di un’effettiva emergenza. Le multe vanno da 41 a 168 euro per i motociclisti e da 87 a 344 euro per chi guida una vettura o un autocarro.