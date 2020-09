"Perché questo martirio?". Il dolore delle due figlie: così il papà è morto solo

Questa volta un appello accorato ha avuto la meglio sulla burocrazia implacabile. L'azienda ospedaliera di Padova sta definendo un nuovo protocollo per consentire, per la prima volta in Italia, le visite dei familiari nelle ultime ore di vita dei loro cari malati di Covid. La decisione nasce dopo la dura denuncia delle figlie di Sergio Dalla Volta, il cariologo padovano morto di coronavirus il 20 agosto, solo e senza nemmeno il conforto di un ultimo saluto. "Intubato, sofferente e solo come un Cristo in croce. È morto così nostro padre, senza il conforto della mano di una figlia sulla sua, in una sofferenza psicologica disumana di cui ero testimone quando lo vedevo sul tablet, pur essendo a cinque minuti dall’ospedale".

Ad agosto Sergio Dalla Volta, 92 anni, luminare della cardiologia accademica italiana era stato ricoverato all’ospedale di Padova dopo un infarto. Ricoverato in terapia intensiva con un quadro cardiologico grave, solo dopo è risultato positivo al coronavirus. "Ma aveva una carica virale bassa, rimanendo praticamente asintomatico, senza traccia nei polmoni", racconta la figlia Maurizia, musicista e insegnante al Conservatorio di Parigi, a Padova quando il padre ha avuto l'infarto. Con la positività del tampone scatta il protocollo antivirus anche per l’illustre professore: isolamento e divieto assoluto di contatti. Maurizia però non si rassegna. Si rivolge alla direzione sanitaria chiedendo una deroga. "Mio padre stava vivendo le sue ultime ore e saperlo solo era una sofferenza disumana... è stato un padre meraviglioso. Avevo chiesto se era possibile andare a dargli un ultimo bacio". Niente da fare la legge implacabile non ammette eccezioni. Unico conforto, un ultimo e veloce addio alla salma del padre, poi quasi rinfacciato come uno strappo alla regola. "Essendoci stato detto che i pazienti Covid vengono ancora messi in un sacco e nella bara senza che le famiglie possano dar loro un estremo saluto, come se scomparissero in mare", ha aggiunto la figlia.