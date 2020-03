Parma, stranieri aggrediscono minorenni per rapinarli: preso tunisino

Tanta paura per un gruppo di ragazzini di Parma, accerchiati ed aggrediti da una baby gang composta da giovani magrebini intenzionati ad impossessarsi del loro denaro. Riusciti a stento a sottrarsi alla furia dei bulli, gli adolescenti hanno fortunatamente trovato riparo in un negozio, da dove è partita la richiesta d'aiuto inoltrata alle forze dell'ordine locali.

I fatti, secondo quanto riferito dalla “Gazzetta di Parma”, che ha riportato la notizia, si sono verificati durante la serata dello scorso sabato 29 febbraio, intorno alle ore 23.30. Le vittime, tre 14enni ed posto, si trovavano in via Cavour quando sono stati raggiunti dalla baby gang. Dopo aver circondato le prede, i 4 nordafricani hanno loro ordinato di consegnare tutto il denaro di cui erano in possesso. I soldi, stando a quanto raccontato dai minorenni aggrediti, sarebbero serviti per acquistare delle sigarette.

Non volendo cedere alle minacce, i 14enni si sono fermamente rifiutati, spiegando di non aver comunque del denaro con loro. Tale risposta ha tuttavia scatenato la violenta reazione dei membri del branco che, decisi ad ottenere anche con la forza quanto volevano, non hanno esitato ad assalire i tre amici.

Nella zuffa che si è originata, due dei ragazzini sono riusciti a liberarsi ed a scappare, mentre il terzo adolescente è purtroppo rimasto nelle grinfie dei criminali, che lo hanno picchiato e derubato del portafogli. Provvidenziale l'intervento di un altro ragazzo, amico del minorenne trattenuto dagli stranieri, che si trovava casualmente a passere nelle vicinanze. Compresa la situazione, il giovane non ha esitato a prendere le difese del conoscente e ad affrontare da solo il branco.

Furiosi per essere stati interrotti, i quattro giovani malviventi si sono quindi scagliati anche contro il nuovo arrivato, gettandolo a terra e riempiendolo di colpi. Terrorizzati e feriti, i due amici sono fortunatamente riusciti a rimettersi in piedi e ad scappare, venendo però rincorsi dal branco. Raggiunta la vicina via Farini, le vittime si sono rifugiate in un locale, dove hanno chiesto aiuto. Gli agenti della squadra volanti della questura si sono precipitati sul luogo segnalato, cogliendo sul fatto uno degli aggressori, che si aggirava proprio nei pressi dell'esercizio commerciale dove avevano trovato scampo gli adolescenti.

Quest'ultimi, soccorsi dai poliziotti, hanno raccontato con precisione quanto accaduto, e lo straniero fermato è stato perciò trattenuto ed identificato. Si tratta di un 17enne tunisino, che vive regolarmente a Parma con la famiglia. Condotto in centrale ed accusato di rapina aggravata in concorso, il magrebino è stato dichiarato in arresto ed inizialmente accompagnato presso il centro per la giustizia minorile di Bologna. In seguito alla decisione del giudice, che ha convalidato il fermo, il 17enne è invece stato riaffidato ai genitori: nei suoi confronti è scattato solo un provvedimento di permanenza presso la casa familiare, con divieto di allontanamento.

Proseguono le indagini degli inquirenti, intenzionati a rintracciare anche il resto della gang.