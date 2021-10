Passata di pomodoro casalinga, ecco i maestri del gusto

In tempi di riscoperta dell’arte e del bello e buono di cucinare in casa con un occhio attento alle tradizioni gastronomiche, alle ricette e alla genuinità dei prodotti, la possibilità di partecipare alla Strapassata 2021, il primo Campionato amatoriale di Passata di Pomodoro ha conquistato molti appassionati che si sono sfidati - in formato digitale - e la giuria, presieduta dal carismatico Andy Luotto, attore ma anche abile cuoco e profondo conoscitore della materia, ha decretato i vincitori del contest che si è svolto tra il 1° luglio e il 15 settembre 2021 attraverso il sito www.strapassata.it.

Per la categoria “Migliore ricetta creativa” ha vinto Luciano Signorello di Belpasso (Catania), 67 anni; la “Migliore ricetta tradizionale” è invece appannaggio di Margherita Caserta di Forino (Avellino), 65 anni; Maria Camela Miccichè di Scicli (Ragusa), 58 anni è stata premiata per la categoria “Migliore ricetta famigliare”, Michele Battista di Nichelino (Torino)), 51 anni per la “Migliore foto o video della ricetta” mentre la giovane Noemi Casciaroli di Roccafluvione (Ascoli Piceno), 27 anni, ha conquistato il premio per la “Migliore ricetta realizzata da un single o da una persona singola”.

Oltre ai premi: uno spremipomodoro elettrico, un macina peperoncino, un macina pepe e un macina sale, prodotti da Tre Spade storica azienda italiana fondata nel 1894, produttrice di attrezzature per la lavorazione e la conservazione degli alimenti, le migliori 20 ricette giunte fino alla fase finale, inoltre, saranno raccolte e pubblicate all’interno dell’edizione speciale del “Ricettario” edito da Tre Spade.

Le valutazioni della giuria sono state fatte sulla base di quattro parametri fondamentali: ingredienti, metodo di preparazione, metodo di conservazione e racconto. A decidere, oltre a Andy Luotto, esperti come la foodwriter Stefania Buscaglia, il direttore creativo Gianni Carretta, l'opinion leader del settore alimentare Maurizio Di Dio, lo chef Riccardo Carnevali e Gianni Algeri di Tre Spade, affiancati da una componente popolare: Nada Veccia, Magda Montalti e Florisa Camaioni Rapetta, tre casalinghe appassionate di cucina e amanti della passata di pomodoro.

“Strapassata 2021, ha centrato l’obiettivo di stimolare interi nuclei famigliari a celebrare, condividere e riconoscere il rito della passata di pomodoro fatta in casa. - commenta Flavio Fascio Pecetto, direttore generale Tre Spade -. Oggi la passata non è solo una tradizione ma una moda e ci piace pensare che Strapassata abbia contribuito a evidenziare quanto siano attuali le grandi preparazioni di una volta, a riprova la vincitrice della categoria single che ha solo 27 anni. L’ appuntamento è per il prossimo anno con la seconda edizione”.