La nuova sperimentazione: infusioni di plasma iperimmune

Il plasma iperimmune dei pazienti guariti dal Covid-19, usato per trattare i malati. È la tecnica al centro della sperimentazione avviata al Policlinico San Matteo di Pavia, con il via libera dell'Istituto superiore di Sanità, dal dottor Cesare Perotti, direttore del servizio di Immunoematologia e medicina trasfusionale.

Si tratta, come racconta il dottore al Fatto Quotidiano, di " una procedura già collaudata, ma è la tecnologia a essere nuova ". Il plasma, infatti, era già stato usato per la Sars e l'Ebola, " con risultati incoraggianti ", ma ora "a bbiamo separatori cellulari in grado di separare il plasma dal sangue in modo più efficiente rispetto al passato ". Per questo, " risulta più efficace e molto meno costoso adottare anche questa terapia che non è alternativa ai farmaci in uso, bensì aggiuntiva. Potrebbe contribuire alla guarigione ". Secondo Perrotti, il plasma iperimmune potrebbe essere infuso a tutti i pazienti malati di Covid-19, anzi, " prima lo si infonde, meglio è ", perché man mano che la malattia avanza, gli anticorpi aiutano meno il paziente.

La terapia in via di sperimentazione non avrebbe nemmeno effetti collaterali: " Il plasma infuso non può presentare rischi, essendo analizzato secondo le indicazioni, molto stringenti, del Centro nazionale sangue ". Per il momento, però, i dati sull'uso del plasma iperimmune sono pochi e arrivano da segnalazioni di casi clinici. Ma, aggiunge il dottor Perotti, " l'analisi mostra che la somministrazione di plasma proveniente da pazienti immunizzati possa essere applicata in maniera sicura, registrando una riduzione della degenza ospedaliera e soprattutto minor mortalità con una risposta positiva nella maggior parte dei casi entro due giorni ".