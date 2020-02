Post con il Duce rimosso: giudice condanna Facebook al risarcimento

Post rimosso e account bloccato per un totale di 123 giorni: questa la decisione adottata da Facebook nei confronti dell'avvocato bolognese di Forza Nuova Gianni Correggiari, che sul proprio profilo aveva pubblicato una foto del duce in occasione del suo compleanno e una foto della bandiera della Repubblica sociale italiana. Il social network aveva invocato il mancato rispetto degli standard della community. Ma successivamente, assistito dal legale Antonio Pimpini del foro di Chieti, l'uomo ha presentato ricorso. E ha avuto ragione. Il Tribunale civile di Chieti, con ordinanza del giudice Nicola Valletta, ha accolto il ricorso e ha condannato Fb al risarcimento danni di 15mila euro e 8mila di spese legali.

Come chiarito nell'ordinanza, la controversia è solo in ordine alla corretta prestazione e fruizione di un servizio reso in forza di titolo negoziale contrattuale. Nell'ordinanza si legge che " tutte queste condotte non concretano la violazione di standard viceversa addotta dalla parte convenuta, ma esercizio del diritto costituzionale fondamentale di libertà di manifestazione del pensiero, avvenuto in modalità improntate a continenza e insuscettive di limitazione ".

L'ordinanza

Sul piano giuridico va considerato che Benito Mussolini " è stato capo di governo dello Stato italiano " e dunque come tale va riconosciuto " nella comunità giuridica internazionale e, fatto storico, non è stato oggetto, come persona fisica, di alcuna sentenza di condanna per attività illecite, le sue condotte non sono state ritenute difformi dal diritto internazionale dell'epoca ".

Invece, per quanto riguarda la bandiera della Repubblica sociale italiana, si tratta di un " soggetto che non ha trovato ovviamente riconoscimento nel diritto internazionale pattizio ", che però " si è manifestato nel diritto internazionale generale, come noto connotato dall'effettività della sovranità, nel caso specie, ahimè, esistente ".