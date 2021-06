Adesso Pregliasco impartisce regole sui baci

Adesso il professor Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, ha pensato bene di insegnarci come baciare e anche chi. Ballare in discoteca o baciare uno sconosciuto non sono entrambe situazioni auspicabili infatti, a detta del professore, “è come una roulette russa in entrambi i casi, e i baci comunque si dovrebbero dare solo tra chi ha fatto entrambe le dosi del vaccino”. Quindi ragazzi siete avvertiti: prima di baciare un coetaneo informatevi se ha completato l’intero iter vaccinale, perderete in romanticismo, ma guadagnerete in salute.

"Ballare a più di un metro di distanza"

Il virologo e presidente Anpas ha fatto il punto durante il suo intervento alla trasmissione di Rai Radio1 “Un giorno da pecora”. Se avete deciso per il momento di accantonare i baci e di lanciarvi in balli sfrenati, fate comunque attenzione perché, come sottolineato da Pregliasco “con il ballo si sta vicini, si aumenta la frequenza respiratoria, c’è l’affollamento. Insomma, non è una buona situazione. Per ballare si dovrebbe stare a distanza di più di un metro e quindi essere pochi in pista”. Un po’ difficile e complicato. Ballare e baciarsi quindi si può, seguendo le dovute precauzioni. O almeno, nel secondo caso, evitando i baci con persone che non si conoscono o sappiamo che non hanno ricevuto anche la seconda dose per i vaccini AstraZeneca, Pfizer e Moderna. Con il siero monodose della Johnson& Johnson discorso diverso: via libera ai baci con una sola inoculazione.

Non baciare sconosciuti non vaccinati