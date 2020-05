"Venduto, adesso devi morire". Attacchi e insulti contro Pregliasco

Essere intervenuto spesso in questi ultimi mesi per analizzare la situazione sanitaria del Paese nel pieno dell'emergenza Coronavirus ed aver sottolineato, più di recente, la necessità di non abbassare la guardia anche nella delicata Fase 2, ha fatto finire nel mirino di numerosi haters il dottor Fabrizio Pregliasco, che ha ricevuto esplicite minacce di morte.

" Nei social, così come quando difendevo l'idea di vaccinare, adesso è anche peggio, probabilmente per la maggior esposizione. Ci sono messaggi positivi, ma tantissimi brutali, di leoni da tastiera che sono micidiali ", ha raccontato il virologo e direttore sanitario dell'istituto Galeazzi di Milano a "Un giorno da pecora", trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Rai Radio 2.

" Mi danno del 'venduto' e mi dicono che sono parte di un complotto giudaico massonico ", racconta il medico parlando delle minacce di morte ricevute. Intimidazioni che sono state estese anche ai suoi stessi familiari. Il clima di odio nei suoi confronti, racconta Pregliasco, era già iniziato durante le prime fasi di diffusione del Covid-19, ma un netto inasprimento della situazione si è registrato dopo l'allentamento del lockdown. " Soprattutto con quello che sto dicendo adesso, cioè 'occhio che il virus sta circolando, occhio che non bisogna fare la movida e l'happy hour'. Perchè ormai si è detto 'liberi tutti'. Ci dicono che abbiamo già scocciato nel momento acuto e che adesso continuiamo per mantenere la visibilità ", racconta ancora il virologo. L'intenzione, da parte sua, è comunque quella di ricorrere alle vie legali: " Sì, perchè veramente si va oltre ".

"Mi dicono che voglio distruggere l'economia ", aggiunge il professor Pregliasco, "che rovino la vita della gente sulla base di nulla, solo perché invito alla cautela, a non abbassare la guardia" . "Assisto a una grande reazione sui miei social, di gente che in modo esagerato evidenzia il proprio disagio" , spiega il medico, che non teme comunque ripercussioni. "Non ho paura. Comprendo la tensione e le difficoltà del momento. Poi c'è chi esprime i suoi timori in modo incongruo e fuori luogo" , conclude.

Piena solidarietà al virologo da parte del presidente della regione della Lombardia Attilio Fontana, anch'egli vittima di numerosi attacchi, oltre che di esplicite minacce. "Apprendo con dispiacere che non solo politici, ma perfino bravi e competenti medici come il professor Fabrizio Pregliasco, sono oggetto di minacce, anche di morte. La colpa che gli viene rivolta è quella di dare una corretta informazione su ciò che è avvenuto in Lombardia e di chiedere ai cittadini comportamenti responsabili" , denuncia il governatore.