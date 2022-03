"Facciamole nascere". E le femministe assaltano i Pro Vita & Famiglia

Dopo la censura, arrivano gli atti vandalici. Alla viglia della festa della donna, la sede romana di Pro Vita & Famiglia è stata imbrattata dalle femministe.

Motivo del contendere? I manifesti che la onlus cattolica ha affisso in giro per la Capitale e che, oltretutto, sono stati fatti rimuovere dal Comune. Tali manifesti mostrano l'immagine di bimba nel grembo materno accompagnata dalla scritta 'Potere alle donne? Facciamole nascere' e, pertanto, stonano alquanto con l'idea di 'festa della donna' che è impressa nella mente delle femministe favorevoli all'aborto. A disporre la rimozione dei manifesti è stata Monica Lucarelli, Assessore alle Attività Produttive e Pari Opportunità del Comune di Roma, in quanto risultavano in contrasto con l'articolo 12 bis del regolamento per le affissioni. Tale articolo vieta le esposizioni pubblicitarie che contengono stereotipi e disparità di genere, veicoli messaggi sessisti, violenti o rappresenti la mercificazione del corpo femminile e il cui contenuto sia lesivo del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici. Secondo i promotori, però, non vi è stata alcuna violazione di questo regolamento. Pro Vita & Famiglia spiega, infatti, che si tratta di una campagna contro l'aborto selettivo e a favore di tutte le donne con lo scopo di non farle sentire abbandonate e sole "a seguito di una gravidanza indesiderata o da portare avanti senza mezzi economici e sociali adeguati".