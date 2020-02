Procura apre un’inchiesta sui contagi negli ospedali del Lodigiano

I rapporti tra il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e il premier Giuseppe Conte non sono buoni. Negli ultimi giorni sono volati stracci tra i due, in più occasioni. La polemica sarebbe legata a una dichiarazione del presidente del Consiglio in merito a presunti errori commessi da un ospedale (il riferimento all’istituto di Codogno appare evidente) i quali avrebbero poi favorito il contagio del coronavirus in tutto il Nord Italia. E in altri ospedali.

Conte, senza riferirsi a una struttura in particolare, aveva parlato di “gestione di una struttura ospedaliera non del tutto propria secondo i protocolli prudenti che si raccomandano in questi casi” . In altre parole, un ospedale non avrebbe seguito i protocolli favorendo la diffusione dell'epidemia. Ora un altro tassello si aggiunge a questa vicenda. La procura di Lodi ha aperto un’inchiesta conoscitiva per ricostruire le dinamiche sulla diffusione del coronavirus e sulle procedure adottate negli ospedali di Codogno, Casalpusterlengo e Lodi, zona ritenuta il focolaio del virus. La ormai nota zona rossa.

I carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazione) di Cremona sono apparsi all’ospedale di Lodi per eseguire accertamenti nell’ambito dell’indagine sulle procedure adottate in questo ospedale e in quello di Codogno per evitare il dilagare del virus. Non solo, questa notte i militari per la tutela della salute di Cremona hanno fatto visita con diversi uomini anche in altri ospedali lodigiani. L’ispezione è iniziata ieri in giornata a Codogno per poi proseguire nel nosocomio di Casalpusterlengo. E concludersi nella notte all’ospedale Maggiore di Lodi. L’obiettivo delle ispezioni è comprendere le dinamiche di diffusione del virus e ricostruire esattamente cosa sia successo negli scorsi giorni. Con la finalità di prevenire ulteriori trasmissioni della malattia.

Il numero dei contagiati, intanto, tocca quasi la cifra di 400 persone. C’è una nuova vittima, la dodicesima: un 69enne di Lodi morto in Emilia-Romagna che aveva già patologie respiratorie pregresse. Ma, allo stesso tempo, si conta anche una seconda guarita. La donna cinese ricoverata dal 30 gennaio scorso all’istituto Spallanzani di Roma. Rappresenta, insieme al marito, il primo caso in Italia. Intanto, era già guarito il ragazzo italiano rientrato da Wuhan e anche lui ricoverato allo Spallanzani. Borrelli ha sottolineato come nel nostro Paese siano già stati eseguiti circa 10mila tamponi, di cui circa il 95% sono risultati negativi. La Lombardia resta la regione più colpita dal male. Seguita dal Veneto con 71 casi. Al terzo posto, poi, l’Emilia-Romagna con 30 contagiati.