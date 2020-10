Professore schiaffeggia l'alunno: non voleva indossare la mascherina

Avrà certo delle conseguenze quanto fatto da un professore a un alunno di terza liceo di una scuola superiore di Teggiano, in Campania. Il docente ha prima schiaffeggiato e poi strattonato il ragazzo perché non voleva indossare la mascherina all’interno dell’aula. La scena è stata ripresa tramite smartphone da un altro studente e in poco tempo ha fatto il giro del web. Molte le condivisioni e i commenti a seguito di quanto visto nel video incriminato. Su quanto avvenuto stanno indagando ora i carabinieri della compagnia di Sala Consilina.

Il professore e lo schiaffo all'alunno

Secondo quanto ricostruito, il fatto è accaduto in Campania, precisamente in un liceo artistico di Teggiano, nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. Nel filmato di sentono chiaramente le parole pronunciate dal professore e rivolte al giovane 15enne seduto al proprio banco, prima del sonoro schiaffo: “Sbagli tu e sbaglio pure io” . L’alunno avrebbe protestato perché non voleva indossare la mascherina anti-coronavirus sul volto, scatenando l’ira del proprio insegnante. Tanto da portarlo ad aggredirlo fisicamente con una sberla sul capo.

Alcuni alunni presenti in classe avrebbero raccontato che poco prima era nata una discussione tra il professore e il loro compagno di classe, sulla necessità o meno di utilizzare la mascherina anche in aula. Il ragazzo, originario di Sala Consilina, avrebbe detto che la protezione non è obbligatoria nel momento in cui viene rispettata la distanza minima di un metro tra una persona e l’altra. Di parere contrario il professore che, nonostante l’alunno avesse alla fine indossato la mascherina per accontentare il docente, ha comunque fatto partire il sonoro schiaffone, colpendo in testa il 15enne il quale, forse anche rimasto sorpreso dal gesto, non ha avuto alcuna reazione.

La scena ripresa dai compagni di classe

Subito dopo il giovane è stato anche strattonato dal suo insegnante che continuava a urlargli se aveva capito, mentre i suoi compagni di classe chiedevano al professore di fermarsi. A riprendere la scena sarebbero stati altri due studenti che hanno poi postato il video sui social e sul gruppo whatsapp dei ragazzi. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilia. Intanto si attendono anche provvedimenti da parte della direzione dell’Istituto scolastico. Per il momento comunque non sono state rilasciate dichiarazioni né da parte della scuola, né da parte del docente coinvolto.