Riaperture tra coprifuoco e gazebo, Vissani: "Fatta la legge, trovato l'inganno"

È sempre più polemico Gianfranco Vissani sulla questione delle riaperture di ristoranti e bar con servizio al tavolo solo all'aperto. Lo chef, che in Umbria gestisce Casa Vissani, non può ancora permettersi di far mangiare i suoi clienti all'esterno per colpa delle temperature sempre rigide e oggi si sfoga ancora una volta contro le nuove disposizioni dell'esecutivo: " Qui a Baschi, in Umbria, fanno tre gradi, non si può mangiare all'aperto ".

Troppo facile così. Fatta la legge, trovato l'inganno. Gli altri ristoratori dicono che ieri hanno lavorato, ma io preferisco aspettare ancora fa troppo freddo da noi. Poi l'idea del gazebo è improponibile. La lascio agli altri, anzitutto perché non si può fare, non sì può chiudere su tre lati anche se lo spazio è fuori dal ristorante. E poi, qui da me, per le mie esigenze, dovrei ricoprire una 'sala da ballo' e sarebbe troppo costoso, fra pareti di vetro e riscaldamento

Mentre chef Vissani rinuncia a riaprire le porte del suo ristorante, altri ristoratori di mezza Italia invece hanno approfittato del via libera del governo, scattato lunedì 26 aprile, e - seppur tra le mille difficoltà - sono tornati a garantire pranzi e cene ai propri clienti. Solo ed esclusivamente all'aperto, però. E allora ecco arrivare l'idea dei, con i quali molti gestori di locali si sono attrezzati per offrire riparo e un minimo di calore ai propri ospiti. Una soluzione che non piace allo chef Vissani: "".