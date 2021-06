"Ridicola", "Ma basta": Sala attacca gli Azzurri. E Salvini...

“Lasciatemi dire con la consueta franchezza che il modo in cui è stato gestito il tema dell'adesione della nazionale di calcio alla campagna di Black Lives Matter, al netto di come la si pensi sulla sua utilità, è stato francamente ridicolo” . Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, ha polemizzato sulla scelta dei calciatori azzurri relativa all’azione di protesta contro il razzismo. Venerdì sera, nella partita dei campionati europei conto il Belgio, i giocatori italiani si inginocchieranno prima del match, per esprimere solidarietà in particolare a Romelu Lukaku, attaccante belga, tra i maggiori sostenitori dell’iniziativa Black Lives Matter.

Nonostante la Federazione italiana gioco calcio (Figc) aveva sottolineato in un comunicato stampa di lasciare liberi gli azzurri di aderire o meno alla campagna, le polemiche sono divampate feroci. Sulla vicenda è intervenuto anche il leader della Lega Matteo Salvini, il quale ha scritto su Facebook: “Ancora la sinistra contro gli azzurri, ma basta! Lasciateli giocare (e speriamo vincere) in pace, che Letta e Sala si occupino di problemi veri, non di inginocchiamenti” .

La nazionale italiana, in ogni caso, ha scelto di non scegliere e di avere un atteggiamento salomonico che in queste circostanze non paga. Prima della gara contro l'Austria, gli azzurri avevano dichiarato che si sarebbero inginocchiati solo se fosse pervenuta la richiesta da parte dei loro avversari. Il Belgio, che da sempre attua questa forma di protesta, l'ha chiesto e così tutti gli azzurri dovranno posare il ginocchio in terra.