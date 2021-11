"Salvini? Vada a rubare". E Al Bano zittisce il rapper

La sfuriata di Ghali contro Matteo Salvini non è passata inosservata. Al di là dei commenti del web che, per partito preso e senza nemmeno sapere cosa sia successo, danno ragione a Ghali solo perché la controparte è Salvini, e lo ammettono pure, lo spettacolo offerto dal rapper allo stadio in un momento leggero come quello di una partita di calcio è stato deprimente. Davanti all'invettiva, Matteo Salvini si è limitato a continuare la sua esultanza per il pareggio del Milan, mandando i famosi "bacioni" al rapper che ancora sbraitava dall'altra parte, mentre gli steward lo trattenevano. Pare che la furia cieca di Gali sia scaturita dal fatto che Salvini abbia esultato per il gol di un calciatore di colore. Al cantante di origine tunisina non è mancata la solidarietà dei suoi colleghi, anche se sconosciuti al grande pubblico, mentre Al Bano Carrisi si è schierato dalla parte del senatore leghista, esternando e rendendo pubblico un pensiero che in molti hanno fatto anche nelle ore precedenti.

Il cantante Jake La Furia, per esempio, è stato ospite di Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini nel programma 105 Kaos in onda su Radio 105. Ferma la sua presa di posizione a favore di Ghali: " Tralasciando le buone maniere io avrei fatto la stessa cosa. Salvini deve andare a rubare. Per quanto mi riguarda io lo avrei insultato e mi spiace non esserci stato ". Queste sono le parole di chi si schiera dalla parte dei buoni, che accusa gli altri di alimentare odio. Jake La Furia ha aggiunto: " Sono contro qualsiasi cosa Salvini pensi. Ognuno deve ricevere quello che dà. Salvini dice delle cose agghiaccianti a tutto il Paese senza preoccuparsi di ferire le persone che sono colpite dalle sue parole. Si dice ‘chi semina vento raccoglie tempesta’. Se tu apri la bocca spesso e volentieri per ferire delle categorie, può essere che quelle categorie quando le incontri non se la tengano ".