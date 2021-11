"Cosa rispondo a Ghali": la reazione di Salvini agli insulti allo stadio

L'ira di Ghali contro Matteo Salvini allo stadio San Siro di Milano ha sollevato un polverone. Non è ben chiaro cosa sia successo tra i due, Dagospia ha ricostruito quanto accaduto, spiegando che tutto sarebbe nato perché il leader della Lega ha esultato al gol milanista. " Buffone, tu che cazzo esulti? Ha segnato un negro. Un negro come me, come tanti e come tanti di quelli che tu fai morire in mare! Vergognati! ", ha urlato Ghali all'indirizzo di Matteo Salvini che, invece di reagire, ha scelto la via della quasi indifferenza.

Le reazioni non si sono fatte attendere. I due protagonisti hanno preferito non commentare quanto accaduto per tutta la giornata. A Quarta Repubblica, il senatore ha risposto al conduttore sulla vicenda, anche perché nel frattempo è intervenuto anche il rapper Jake La Furia: " Tralasciando le buone maniere io avrei fatto la stessa cosa. Salvini deve andare a rubare. Per quanto mi riguarda io lo avrei insultato e mi spiace non esserci stato. Sono contro qualsiasi cosa Salvini pensi. Ognuno deve ricevere quello che dà. Salvini dice delle cose agghiaccianti a tutto il paese senza preoccuparsi di ferire le persone che sono colpite dalle sue parole ".

Poi ha proseguito: " Si dice ‘chi semina vento raccoglie tempesta’. Se tu apri la bocca spesso e volentieri per ferire delle categorie, può essere che quelle categorie quando le incontri non se la tengano. Se io fossi Ghali e incontrassi la persona che dice che tutti quelli che vengono dal mio Paese sono dei ladri, che tutti quelli che vengono dal mio paese sono degli spacciatori, che tutti quelli che vengono dal mio paese non possono essere italiani, se ne devono tornare a casa, forse non se l'è tenuta ".